اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی رشته‌های شرایط خاص سری دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو اطلاعیه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ سازمان سنجش در خصوص آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در زمان اعلام نتیجه برای آنها یکی از کد‌های دو رقمی دانشگاه یا ارگان مندرج در جدول زیر قید شده است و برای انجام مراحل مصاحبه اقدام کرده‌اند، اعلام می‌دارد، با توجه به اعلام نتیجۀ مراحل مصاحبۀ افراد از سوی مؤسسات یا ارگان‌های ذیربط، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این رشته‌ها بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرارگرفته است.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام از روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی مراجعه یا با واحد آموزش دانشگاه / مؤسسه تماس حاصل کنند. عدم مراجعۀ به موقع پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام به منزلۀ انصراف از رشته قبولی اعلام‌شده خواهد بود.

نکات مهم:

متقاضیانی که علاوه بر کد‌های اعلام‌شده در این اطلاعیه دارای کد قبولی قبلی نیز بوده‌اند، قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند. لازم به توضیح است که این افراد برای ثبت نام در رشتۀ قبولی جدید نیاز به انصراف از رشتۀ قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

معرفی شدگانی که در زمان مقرر برای انجام مصاحبه به ارگان یا دانشگاه ذیربط مراجعه کرده ولی اسامی آنان در این مرحله به عنوان پذیرفته شده اعلام نشده است، دلیل عدم قبولی آنان عدم تأیید مصاحبه از سوی ارگان‌های ذیربط است؛ لذا افرادی که معترض به نتیجۀ خود هستند، باید موضوع را از ارگان مربوط که برای مصاحبه معرفی شده بودند، پیگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های شرایط خاص سری دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.

برچسب ها: آزمون سراسری ، اعلام نتایج
خبرهای مرتبط
فرماندار خداآفرین:
ایجاد حوزه آزمون سراسری در شهرستان خداآفرین در دستور کار قرار گیرد
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
وقتی درس درکشور اهمیت ندارد وپارتی بازی از علم بهتر است چرا باید جوای خود را تلف خواندن چرت وپرت کنیم.
۰
۲
پاسخ دادن
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
آخرین اخبار
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
پیشنهاد طب سنتی برای درمان دیسک کمر بدون استفاده از عمل جراحی + فیلم
هزینه اضافی بابت انتقال از کابل‌های مسی به فیبر نوری به مردم تحمیل نمی‌شود
جزئیات هفت مصوبه حمایتی پرستاران اعلام شد
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی