باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو اطلاعیه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ سازمان سنجش در خصوص آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در زمان اعلام نتیجه برای آنها یکی از کدهای دو رقمی دانشگاه یا ارگان مندرج در جدول زیر قید شده است و برای انجام مراحل مصاحبه اقدام کردهاند، اعلام میدارد، با توجه به اعلام نتیجۀ مراحل مصاحبۀ افراد از سوی مؤسسات یا ارگانهای ذیربط، اسامی پذیرفتهشدگان نهایی این رشتهها بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرارگرفته است.
پذیرفتهشدگان لازم است برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام از روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی مراجعه یا با واحد آموزش دانشگاه / مؤسسه تماس حاصل کنند. عدم مراجعۀ به موقع پذیرفته شدگان برای ثبتنام به منزلۀ انصراف از رشته قبولی اعلامشده خواهد بود.
نکات مهم:
متقاضیانی که علاوه بر کدهای اعلامشده در این اطلاعیه دارای کد قبولی قبلی نیز بودهاند، قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند. لازم به توضیح است که این افراد برای ثبت نام در رشتۀ قبولی جدید نیاز به انصراف از رشتۀ قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.
معرفی شدگانی که در زمان مقرر برای انجام مصاحبه به ارگان یا دانشگاه ذیربط مراجعه کرده ولی اسامی آنان در این مرحله به عنوان پذیرفته شده اعلام نشده است، دلیل عدم قبولی آنان عدم تأیید مصاحبه از سوی ارگانهای ذیربط است؛ لذا افرادی که معترض به نتیجۀ خود هستند، باید موضوع را از ارگان مربوط که برای مصاحبه معرفی شده بودند، پیگیری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشتههای شرایط خاص سری دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.