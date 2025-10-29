معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: حد بستر و حریم حدود ۲۴۰ کیلومتر از آبراهه‌های استان و ۳۵ کیلومتر از تالاب صالحیه تعیین و علامت‌گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد جهانشاهی با اشاره به کاهش بارش‌ها و تداوم خشکسالی و افت منابع سطحی و زیرزمینی، گفت: با وجود این شرایط، حفاظت از رودخانه‌ها و حریم آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هرگونه تصرف یا برداشت بی‌رویه می‌تواند به از بین رفتن تعادل اکولوژیک و تشدید بحران آب منجر شود.

وی افزود: حفظ جریان‌های طبیعی رودخانه‌ها، جلوگیری از آلودگی و همکاری مردم و نهادها در صیانت از منابع آبی، تنها راه عبور از این دوره خشک و دشوار است. شرکت آب منطقه‌ای البرز نیز در این راستا تلاش و اهتمام ویژه دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با اشاره به ضرورت صیانت از رودخانه‌ها بیان کرد: رپرگذاری بستر رودخانه‌ها مطابق مصوبه ۱۳۷۹ هیئت وزیران یکی از مصوبات مهم کشور در جهت حفظ جریان طبیعی آب رودخانه‌ها و جلوگیری از تخریب منابع آبی است.

وی ادامه داد: این مصوبه همچنین به منظور اطلاع‌رسانی به مجاورین و افرادی که قصد دخل و تصرف در اراضی مجاور رودخانه را دارند و یا بخواهند ملکی را در مجاور رودخانه معامله کنند، تهیه شده است.

جهانشاهی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۴۰ کیلومتر از آبراهه‌های استان و ۳۵ کیلومتر از محیط تالاب صالحیه رپرگذاری شده است.

وی گفت: پروژه رپرگذاری در شهرستان‌های کرج، طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد در حال انجام است. در این میان، تنه اصلی رودخانه کرج و بخش اعظم رودخانه کردان پایان یافته و کل حریم تالاب صالحیه نیز رپرگذاری شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان البرز اظهار کرد: با افزایش آگاهی افراد حقیقی و حقوقی و مجاورین رودخانه از حد بستر و حریم، افراد مذکور نباید به خود اجازه دهند که بدون هماهنگی با شرکت آب منطقه‌ای در بستر حریم رودخانه دخل و تصرف کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان البرز درباره همکاری دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: فرمانداری‌ها در این میان نقش موثرتری دارند، البته هیچ‌کدام برای این پروژه مدخله‌ای ندارند.

وی در خصوص تمهیدات حفاظتی برای مسیرهای سیلابی گفت: مهمترین اقدامات شامل رفع تصرف و آزادسازی بستر و حریم از سازه‌های مزاحم، لایروبی و پاک‌سازی آبراهه‌ها، ساماندهی رودخانه‌ها و ساماندهی سازه‌های تقاطعی مانند پل‌ها است.

جهانشاهی درباره تأثیر رپرگذاری در کاهش خسارات ناشی از سیل گفت: کلیه اقدامات باعث کاهش و حذف خسارات سیل شده، به این ترتیب که جریان آب به‌صورت ایمن از مقطع آبراهه عبور می‌کند.

وی با اشاره به نیاز تأمین اعتبارات تکمیل پروژه رپرگذاری مطرح کرد: اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها از محل اعتبارات ملی و استانی و جاری شرکت آب منطقه‌ای تأمین می‌شود و البته با توجه به گستردگی کار، کمبودهایی در زمینه تأمین اعتبار وجود دارد.

جهانشاهی عنوان کرد: این شرکت همه ساله با عقد قراردادهایی اقدام به نقشه‌برداری توپوگرافی و مطالعه تعیین بستر و حریم رودخانه‌های استان می‌کند. در این راستا برای حدود دو هزار کیلومتر از آبراهه‌های استان مطالعه کرده و  طرح‌های مطالعاتی در دستور کار دارد.

وی گفت: عملیات رپرگذاری مرحله بعد تعیین حد بستر و حریم رودخانه است. به محض تأمین اعتبار نیز عملیات رپرگذاری انجام می‌شود.

