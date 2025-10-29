سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه مراسم تشییع پیشکسوت باشگاه استقلال صحبت‌هایی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه مراسم تشییع پیکر اکبر کارگرجم، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه استقلال گفت: عرض تسلیت به جامعه ورزش و خصوصا فوتبال و باشگاه استقلال دارم. آقای کارگرجم را همه دوست داشتند و متعلق به همه بود. ملاحظه می‌کنید که همه رنگ‌ها اینجا هستند و این نشان می‌دهد که ایشان انسان بزرگی بود. بازی با امارات یا ازبکستان که در تهران داشتیم، ایشان را دعوت و تجلیل کردیم. اعتقاد دارم که مسئولان ورزش توجه بیشتری به پیشکسوتان داشته باشند. احترام گذاشتن و محبت کردن پیشکسوت را امیدوار می‌کند. با حضور دکتر دنیامالی این توجه بیشتر شده است. بسیار انسان خوبی بود و به سیم خاردار شهرت داشت. سه قهرمانی جام ملت‌ها و قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را داشت. ان‌شاءالله خداوند با انبیا و اولیا محشورش کند. 

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره کمیته پیشکسوتان بیان کرد: من یادم است که یک سال پیش به هیات رییسه فوتبال و شخص آقای تاج نامه زدم که یک درصد از کل قراداد‌ها را کم و صندوقی تشکیل دهید که این پول به آن صندوق برود و بین پیشکسوتان عزیز پخش شود. بازیکنی که اکنون بازی می‌کند، سال‌های دیگر احتیاج مالی ندارد چرا که پول در فوتبال اکنون زیاد است. این بازیکنان هم بلدند که چگونه از پول خود استفاده کنند. پیشکسوتان دهه پنجاه و شصت نیاز به توجه دارند. آقای تاج هم دستور اولیه را داده‌اند. اکنون از هیات رییسه خواهش می‌کنم این درخواست را عملیاتی کند. مبلغ یک درصد چیزی نیست و همه راضی هستند. بعد دیگر پیشکسوتان را شناسایی کنند و ماهیانه مبلغی را بدهند.

مهدی
۱۲:۱۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
همتون مرده پرست هستین.تا زنده بود هیچکدومتون سراغی ازش گرفتی؟؟؟؟ وقتی مرد شد آدم بزرگ
ناشناس
۱۱:۵۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ا
ناشناس
۱۱:۵۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ا
