باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - سید عباس صالحی اظهار کرد: سرعت عمل در اجرای طرح های نیمه کار های استان میتواند نقطهعطفی در ارتقای سطح فرهنگی و هنری کردستان باشد.
وی در بازدید از پروژه نیمه تمام تالار فرهنگ سنندج افزود: پیشرفت این پروژه از آخرین بازدید بنده در سال ۱۳۹۸ تا امروز بسیار قابل توجه بوده است و خوشبختانه در این مدت مسیر خوبی طی شده و شاهد روند مناسبی در اجرای آن هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: انتظار داریم سرعت اجرای پروژههای فرهنگی کشور افزایش یابد، اما شرایط اقتصادی و بودجهای کشور بر روند کار تأثیرگذار بوده است.
صالحی با اشاره به وضعیت پروژههای نیمهتمام وزارتخانه، بیان کرد: هماکنون بیش از ۳۰۰ پروژه ناتمام در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و زیرساختی در کشور وجود دارد که باوجود چالشهای مالی، تکمیل آنها در اولویت برنامههای وزارتخانه قرار دارد.
وی با بیان اینکه سنندج یکی از پایگاههای مهم فرهنگی و هنری کشور است، یادآور شد: استان کردستان همواره در عرصه فرهنگ و هنر نقش ویژهای ایفا کرده و اجرای پروژههایی همچون تالار مرکزی سنندج میتواند زیرساختهای فرهنگی استان را تقویت کند.
صالحی با تاکید بر اهمیت این پروژه در سطح ملی گفت: با توجه به جایگاه فرهنگی استان کردستان، تاکید خواهیم کرد تا روند تخصیص اعتبارات و سرعت اجرای پروژه افزایش یابد تا این طرح در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری برسد.