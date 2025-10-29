باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمدالله رحمتی‌پور گفت: در راستای ماموریت‌های پلیس راهور و با توجه به استفاده برخی از وسایل نقلیه از چراغ‌های زنون غیرمجاز، دارای نور خیره کننده و یا دارای نقص در سامانه روشنایی، پلیس راهور با اجرای طرح‌های کنترلی، شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات را در سطح معابر درون‌شهری استان البرز در دستورکار خواهد داشت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین آیین نامه راهور، ضمن اعمال قانون تخلف یاد شده، مالکین و رانندگان وسایل نقلیه که از نورهای خیره کننده استفاده می‌کنند؛ مسئولیت دارند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعویض چراغ‌ها و بازگشت به حالت استاندارد اقدام کنند. همچنین در صورت نقص در چراغ‌های جلو و عقب، به منظور پیشگیری از هرگونه تاخیر در رویت برای خود و دیگران و رانندگی در شرایط ایمن، نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور استان البرز در پایان از شهروندان درخواست کرد خود را ملزم به اجرای قانون و مقررات رانندگی دانسته و بر رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد.