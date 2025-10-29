باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص میانگین سن افراد بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران اظهار داشت: «میانگین سن افراد در حال حاضر در ایران حدود ۳۵ سال است و عدد دقیقتر آن در سرشماری سال آینده اعلام خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «طبق برآوردهای صورتگرفته و بر اساس هرم سنی جمعیت ایران، تقریباً ۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی ایرانی سالمند هستند و سن آنها بیش از ۶۵ سال است.»
رئیس مرکز آمار ایران همچنین در خصوص آخرین وضعیت سرشماری در کشور گفت: «سرشماری نفوس و مسکن بهزودی در کشور آغاز میشود و مشارکت مردمی در آن نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. همچنین، دستگاههای اجرایی باید همکاری کامل و دقیقی در ارائه آمارها به مرکز آمار ایران داشته باشند.»
گودرزی تصریح کرد: «امسال سرشماری نفوس و مسکن بهصورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد. در این روش، از اطلاعات ثبتشده مردم در سامانههای دستگاههای اجرایی استفاده میشود و دستگاهها باید برای کاهش بار عملیات میدانی و افزایش دقت نتایج، در ارائه آمارها همکاری کنند.»