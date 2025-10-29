رئیس مرکز آمار ایران گفت:طبق برآورد‌های صورت‌گرفته و بر اساس هرم سنی جمعیت ایران، تقریباً ۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی ایرانی سالمند هستند و سن آنها بیش از ۶۵ سال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص میانگین سن افراد بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران اظهار داشت: «میانگین سن افراد در حال حاضر در ایران حدود ۳۵ سال است و عدد دقیق‌تر آن در سرشماری سال آینده اعلام خواهد شد.»

وی در ادامه افزود: «طبق برآوردهای صورت‌گرفته و بر اساس هرم سنی جمعیت ایران، تقریباً ۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی ایرانی سالمند هستند و سن آن‌ها بیش از ۶۵ سال است.»

رئیس مرکز آمار ایران همچنین در خصوص آخرین وضعیت سرشماری در کشور گفت: «سرشماری نفوس و مسکن به‌زودی در کشور آغاز می‌شود و مشارکت مردمی در آن نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. همچنین، دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کامل و دقیقی در ارائه آمارها به مرکز آمار ایران داشته باشند.»

گودرزی تصریح کرد: «امسال سرشماری نفوس و مسکن به‌صورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد. در این روش، از اطلاعات ثبت‌شده مردم در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود و دستگاه‌ها باید برای کاهش بار عملیات میدانی و افزایش دقت نتایج، در ارائه آمارها همکاری کنند.»

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
31 سالمه نه کار دارم نه درآمد نه ماشین نه خونه. از این 31 سال 24 سالشو سرمو انداختم پایین درس خوندم از زندگیم زدم که بهترین دانشگاه کشور برم آخرشم شدم این. پولشو هم که از شانس خوبمون نداشتیم برای مهاجرت اینا.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
پول نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
با این تورم و گرانی فرزند آوری کم شده و آمار ازدواج پایین است.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
من نمیدونم فایده این سرشماری چیه که وضعمون بهتر نمیشه؟؟؟
فقط امار ملت رو در بیارید و یارانه و دهک بندیا رو تغییر بدید تا ناترازی بعضیا در بانکها جبران بشه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
حالا به نظر شما چکار باید کرد امر بفرمایید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
باید بیمارستان های تخصصی مثل قلب را تعطیل کنن تا جلوی مرگ طبیعی گرفته نشود.
Romania
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دنیا می‌خواستید بگیرید
مردم پیر کردید جوان‌ها پیر شدن بدون اینکه زندگی کنن
به هیچ جایی هم نرسیدیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۲۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
سالمند خودتیااااااااااااااااا میزنم تو مختااااااااااااااااااااا
نه غلام، نهههههههههه
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
معافیت سربازی برای افراد با پدر بالای شصت سال را دوباره برگردانید جامعه در حال پیر شدن و فرزندان کم هستند ، معافیت پولی سربازی را حذف کنید و سربازی حرفه ای را برقرار کنید . کجا رفت این دهنوی هیئت رئیسه مجلس که دنبال کار سرباز ها بود؟
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
برای سالمندان چکار کردین حداقل در مطب و بیمارستان‌ها باید افراد بالای ۸۰ سال بدون نوبت در اولین فرصت کارشان راه بیفته تا اینقدر معطل نشن اکثرا درد دارن نمیتونن منتظر بمونن دو سه ساعت در مطب بشنین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
الان برین تو خیلی از این میوه فروشا تمام کارگران که ایرانی شدن اکثرا پیرو پاتال هستن اصلا کمبود جوان احساس میشه
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ما همیشه چند میلیون داریم که چند هزار جوان برای بهترین شدن ن ایران کافیست و.........
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
هو العلیم هو الحکیم هو العزیز
اللهم عجل الولیک الفرج
۱
۲
پاسخ دادن
