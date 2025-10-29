به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن، نهجالبلاغه و اذان شرکت ملی گاز ایران با حضور کارکنان و همسران آنان از سراسر کشور، در شهر بندرعباس آغاز شد.
این مسابقات در راستای راهبرد فرهنگی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر توسعه فرهنگ قرآنی، تعمیق باورهای دینی و تقویت اخلاق حرفهای برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، رقابتهای ویژه آقایان در هفتم آبانماه و بخش بانوان در چهاردهم آبانماه برگزار خواهد شد. تمامی مراحل اجرایی، داوری و محتوایی این رویداد با نظارت دارالقرآن شرکت ملی گاز ایران و با حضور داوران برجسته کشوری انجام میشود.
در مراسم افتتاحیه این مسابقات، مهندس حمیدرضا بنیاسدی، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز، ضمن خیرمقدم به متسابقین، مدیران و میهمانان گفت:مایه افتخار ماست که میزبان نخبگان قرآنی و همکاران گرانقدر از اقصی نقاط کشور هستیم؛ عزیزانی که با عشق به کلام وحی و معارف اهلبیت(ع) در این مسیر نورانی گام برداشتهاند.
وی با قدردانی از حمایتها و اعتماد شرکت ملی گاز ایران افزود:از حسن اعتماد دارالقرآن شرکت ملی گاز ایران در واگذاری میزبانی این دوره از مسابقات به منطقه شش عملیات انتقال گاز صمیمانه تشکر میکنم.
همچنین سلام گرم و صمیمانه جناب آقای مهندس خضرایی، مدیرعامل محترم شرکت انتقال گاز ایران را به محضر شما عزیزان ابلاغ میکنم. ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی شرکتکنندگان، توفیق روزافزون شما را در پیمودن مسیر قرآن مسئلت داشتند.
مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز در پایان با اشاره به نقش الهامبخش قرآن کریم در زندگی انسان گفت:قرآن، کتاب هدایت و آرامش است و اگر بتوانیم لحظهای در پرتو آن قدم برداریم، بزرگترین توفیق را یافتهایم. امیدوارم این گردهمایی معنوی، سرآغاز برکات فراوان برای همه ما باشد و به برکت قرآن، زندگی و کارمان سرشار از نور و موفقیت گردد.
منطقه شش عملیات انتقال گاز با فراهمسازی کامل زیرساختهای اجرایی، اقامتی و پشتیبانی، میزبانی شایستهای از این رویداد فرهنگی ـ قرآنی به عمل آورده و نشان داده است که در کنار انتقال پایدار گاز طبیعی، پرچم فرهنگ و ایمان را نیز برافراشته نگاه میدارد.