فرمانده سپاه مرند از کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در یکی از انبار‌های غیرمجاز این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ سرهنگ پاسدار رشید صادقی  گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت از یکی از انبار‌های غیرمجاز ۲۳۴ حلقه لاستیک خودرو‌های سنگین به ارزش ۸۰ میلیارد ریال  کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس گرفته و گزارش دهند.

برچسب ها: فرمانده سپاه مرند ، لاستیک قاچاق
خبرهای مرتبط
توقیف محموله لاستیک قاچاق در مراغه
کشف یک هزار و ۵۰ حلقه لاستیک در آذرشهر
توقیف محموله ۸۰۰ میلیونی دوچرخه و لاستیک قاچاق در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمادگی تیم بسکتبال نوجوانان مراغه برای حضور در مسابقات کشوری
کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق در مرند
آخرین اخبار
کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق در مرند
آمادگی تیم بسکتبال نوجوانان مراغه برای حضور در مسابقات کشوری
افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان شهرستان در دانشگاه بناب
ایجاد حوزه آزمون سراسری در شهرستان خداآفرین در دستور کار قرار گیرد