باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ سرهنگ پاسدار رشید صادقی گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت از یکی از انبار‌های غیرمجاز ۲۳۴ حلقه لاستیک خودرو‌های سنگین به ارزش ۸۰ میلیارد ریال کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس گرفته و گزارش دهند.