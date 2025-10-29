معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در دیدار با والی هرات، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی در دو سوی مرز ایران و افغانستان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود به افغانستان، در راس هیاتی وارد هرات شد و با مولوی «نوراحمد اسلام‌جار» والی هرات دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

غریب‌آبادی ضمن اشاره به روابط مبتنی بر همسایگی، برادری، دوستی و دارا بودن مشترکات دینی و فرهنگی بین دو کشور، بر توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها و رفع مسائل موجود بین دو کشور تاکید کرد. وی ملاقات‌های انجام شده در کابل را سودمند و راهگشا توصیف و با تصریح به اینکه سیاست همسایگی در هر دو کشور جایگاه ویژه‌ای دارد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی در دو سوی مرز در توسعه روابط در حوزه‌های مختلف، بویژه تجاری و اقتصادی، تاکید کرد.

والی هرات نیز ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از سفر‌های مقامات و تبادل هیات‌ها بین دو کشور ایران و افغانستان، به همکاری‌های اقتصادی روزافزون بین دو کشور و پروژه‌های مشترک مانند خط آهن خواف - هرات اشاره کرد و خواستار همکاری ایران برای ادامه خط آهن تا مزار شریف شد.

مولوی نوراحمد اسلام‌جار افزود: همچنین آمادگی داریم پروژه‌هایی مانند کشت فراسرزمینی را با ایران عملیاتی نموده و در مناطق پرآب‌تر افغانستان، محصولاتی که آب زیاد لازم دارند را طبق استاندارد‌های ایران کشت و محصول را در نقطه صفر مرزی تحویل نمائیم.

والی هرات در ادامه خواستار همکاری کشورمان در تولید دام صنعتی شد و گفت: در صورت تعریف پروژه‌های مشترک در این‌خصوص، می‌توانیم با صادرات گوشت، مقدار قابل توجهی از گوشت مورد نیاز ایران را تامین نمائیم.

خاطرنشان می‌شود معاون وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه امروز هرات را به منظور بازدید از مناطق مرزی دو کشور و بررسی مسائل موجود ترک کرد.

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، روابط ایران و افغانستان
