مجمع انتخاباتی هیات فوتبال که قرار بود امروز در مجتمع آموزشی فرهنگی شهید بهشتی بهزیستی ساری برگزار سود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال مازندران گفت: فدراسیون فوتبال و هیات فوتبال مازندران به این جمع بندی رسیدند که به دلیل برگزار نشدن مجمع در زمان معین و بررسی کافی از سوی فدراسیون فوتبال برای برطرف شدن شبهات مطرح شده به کار هیات استان، مجمع انتخاباتی هیات فوتبال مازندران لغو و در زمان دیگری برگزار شود.

او افزود: از اعضای مجمع و همه حاضران سپاسگزارم، انشاءالله در زمان جدید برگزاری مجمع که چند روز دیگر خواهد بود، حضور پیدا کنید و آنچه که باعث بلوغ، رشد، شکوفایی و سرآمدی فوتبال استان مازندران می‌شود، انجام دهید.

رحیم درزی خلردی رئیس فعلی هیات فوتبال مازندران، مختار مهدوی، قربانعلی سهرابی و سیداحمد صالحی، ۴ کاندیدای ریاست هیات فوتبال مازندران در مجمع انتخاباتی امروز بودند.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، هیات فوتبال مازندران
