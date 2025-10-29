باشکاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - اقبال خانی، در بازدید از دوره تخصصی یک روزه معلمان جدیدالورود به مدارس استثنایی که امروز، ۷ آبانماه در پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با بیان اینکه آموزش وپرورش از بزرگترین نهادهای تربیتی به شمار میرود، اظهار داشت: ارتقای صلاحیتهای حرفهای معلمان، طراحی آموزش اثربخش و تقویت زیرساختهای آموزشی از اساسیترین اولویتهای آموزشوپرورش استثنایی است.
وی افزود: ۲۵۱ کلاس درس در ۷۷ مدرسه مستقل و ضمیمه شهری و روستای به حدود هزار و ۵۰۰ دانشآموز با نیازهای ویژه استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی وتوانبخشی ارائه میکنند.
رئیس آموزشوپرورش استثنایی استان کردستان با بیان اینکه دورههای تخصصی در راستای بهبود کیفیت فرآیند آموزشی و توانبخشی به منظور ارتقای سطح عملکرد معلمان برگزار میشود، اظهار کرد: ۴۴ نفر از آموزگاران شهرستانهای سنندج، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سقز، سروآباد، قروه، کامیاران و مریوان در این دوره شرکت کردند.
وی ارتقای توانمندی، به روزآوری دانش، بازآموزی و رشد حرفهای معلمان، کیفیتبخشی به امر آموزش، بسط عدالت آموزشی، توسعه فرصتهای برابر و افزایش مهارتهای تخصصی معلمان در جهت ارتقای سطح کیفیت آموزش به دانشآموزان با نیازهای ویژه را از اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد.
خانی مهمترین و اصلیترین عنصر در جریان تعلیموتربیت با کیفیت را معلم دانست و اضافه کرد: معلمان در مقاطع و شرایطی خاص از فعالیت کاری خود به کمک مستقیم راهنمای آموزشی نیاز دارند که این کمک برای اصلاح فرآیند آموزش در قالب برگزاری دورههای آموزشی و در چارچوب نیازها طراحی و در اختیار آنان قرار میگیرد.
وی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیقی که در مسائل آموزشی و تربیتی به همراه دارد، گفت: اتخاذ روشهایی که هماهنگکننده برنامههای آموزشی با توسعه تکنولوژی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری است.
رئیس آموزشوپرورش استثنایی استان ادامه داد: هراندازه معلمانی فعال و پویاتر داشته باشیم به همان اندازه دستیابی به اهداف عالی آموزشی راحتتر خواهد بود، چراکه توسعه در جوامع مختلف به واسطه آموزشوپرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر در آن جامعه شکل میگیرد.
وی در پایان تربیت معلم را از جمله حساسترین و مهمترین مؤلفههای نظامهای تعلیم و تربیت دانست و یادآورشد: موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظامهای آموزشی، منوط به توانمندیها و قابلیتهای حرفهای معلمان است که مجریان اصلی برنامهها در محیط واقعی و پیشران حقیقی نظام تعلیم و تربیت هستند.