به گفته رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان کردستان ارتقای توانمندی و مهارت‌افزایی معلمان محور اصلی تحول و گامی بلند در راستای آموزش آینده نگر وعدالت محوردر آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است.

باشکاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی -  اقبال خانی،  در بازدید از دوره تخصصی یک روزه معلمان جدیدالورود به مدارس استثنایی که امروز، ۷ آبان‌ماه در پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با بیان اینکه آموزش وپرورش از بزرگ‌ترین نهاد‌های تربیتی به شمار می‌رود، اظهار داشت: ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، طراحی آموزش اثربخش و تقویت زیرساخت‌های آموزشی از اساسی‌ترین اولویت‌های آموزش‌وپرورش استثنایی است.

وی افزود: ۲۵۱ کلاس درس در ۷۷ مدرسه مستقل و ضمیمه شهری و روستای به حدود هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی وتوانبخشی ارائه می‌کنند.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی استان کردستان با بیان اینکه دوره‌های تخصصی در راستای بهبود کیفیت فرآیند آموزشی و توانبخشی به منظور ارتقای سطح عملکرد معلمان برگزار می‌شود، اظهار کرد: ۴۴ نفر از آموزگاران شهرستان‌های سنندج، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سقز، سروآباد، قروه، کامیاران و مریوان در این دوره شرکت کردند.

وی ارتقای توانمندی، به روزآوری دانش، بازآموزی و رشد حرفه‌ای معلمان، کیفیت‌بخشی به امر آموزش، بسط عدالت آموزشی، توسعه فرصت‌های برابر و افزایش مهارت‌های تخصصی معلمان در جهت ارتقای سطح کیفیت آموزش به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه را از اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد.

خانی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عنصر در جریان تعلیم‌وتربیت با کیفیت را معلم دانست و اضافه کرد: معلمان در مقاطع و شرایطی خاص از فعالیت کاری خود به کمک مستقیم راهنمای آموزشی نیاز دارند که این کمک برای اصلاح فرآیند آموزش در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و در چارچوب نیاز‌ها طراحی و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیقی که در مسائل آموزشی و تربیتی به همراه دارد، گفت: اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ‌کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری است.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی استان ادامه داد: هراندازه معلمانی فعال و پویاتر داشته باشیم به همان اندازه دستیابی به اهداف عالی آموزشی راحت‌تر خواهد بود، چراکه توسعه در جوامع مختلف به واسطه آموزش‌وپرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر در آن جامعه شکل می‌گیرد.

وی در پایان تربیت معلم را از جمله حساس‌ترین و مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام‌های تعلیم و تربیت دانست و یادآورشد: موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام‌های آموزشی، منوط به توانمندی‌ها و قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان است که مجریان اصلی برنامه‌ها در محیط واقعی و پیشران حقیقی نظام تعلیم و تربیت هستند.

برچسب ها: کردستان ، آموزش و پروش ، استثنایی
خبرهای مرتبط
حمایت ۲۵۰ میلیون تومانی فرهنگیان از دانش آموزان نیازمند کردستانی
کلنگ احداث دومین چمن مصنوعی مدارس استثنایی کردستان بر زمین خورد
کردستان نیازمند افزایش سهمیه جذب معلمان است / تحول در نظام آموزشی؛ رویه‌ای نوین در دولت وفاق ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمایت ۲۵۰ میلیونی فرهنگیان به دانش‌آموزان نیازمند کردستانی
نمایشگاه محصولات قرآنی و صنایع‌دستی سنندج پس از ۱۰ روز فعالیت به کار خود پایان داد
بدرقه پرچم نور از کردستان به سیستان؛ روایت ۱۰ روز عاشقی در سرزمین مسجد و مناره‌ها
آخرین اخبار
بدرقه پرچم نور از کردستان به سیستان؛ روایت ۱۰ روز عاشقی در سرزمین مسجد و مناره‌ها
نمایشگاه محصولات قرآنی و صنایع‌دستی سنندج پس از ۱۰ روز فعالیت به کار خود پایان داد
حمایت ۲۵۰ میلیونی فرهنگیان به دانش‌آموزان نیازمند کردستانی
بررسی طرح احداث شهرک سلامت سنندج با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
موسیقی هورامان در قله هنر ایران و جان ایرنیان جا دارد
تقدیر از خواننده‌ برجسته‌ منطقه‌ هورامان
وقوع آتش‌سوزی‌های مشکوک در ارتفاعات/ شناسایی عاملان در دستور کار مراجع قضایی