باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حدود دو هفته مانده به موعد مقرر، جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، اعلام کرد که ۸۷۰۳ مرکز رایگیری برای پذیرایی از ۲۱ میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) آینده اختصاص یافته است.
او در گفتوگویی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت که کمیسیون انتخابات عراق تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون کارت بیومتریک را در آستانه انتخابات پارلمانی بین رایدهندگان توزیع کرده است.
وی افزود: «در این انتخابات، ۷ هزار و ۷۵۴ نامزد، که ۲۲۵۰ نفر از آنان زن هستند، با هم رقابت میکنند.» به گفته الغلای، این نامزدها «برای کسب ۳۲۰ کرسی پارلمان رقابت میکنند که ۸۳ کرسی آن به سهمیه زنان اختصاص یافته است.» او توضیح داد که کرسیهای پارلمان «در ۱۸ حوزه انتخابیه توزیع شده است، بهطوری که هر استان یک حوزه مستقل محسوب میشود.»
بر اساس دادههای کمیسیون، بغداد، پایتخت عراق، با ۶۹ کرسی در صدر استانها قرار دارد که ۱۷ کرسی آن سهمیه زنان است. پس از آن، استان نینوا (شمال غرب) با ۳۱ کرسی که ۸ کرسی سهم زنان است، سپس بصره (جنوب) با ۲۵ کرسی که ۶ کرسی سهم زنان است، و پس از آن ذیقار (جنوب) با ۱۹ کرسی که ۵ کرسی سهم زنان است، قرار دارند.
اما بابل (مرکز) ۱۷ کرسی دارد که ۴ کرسی سهم زنان است و سلیمانیه (شمال شرق) ۱۸ کرسی که ۵ کرسی سهم زنان است. استانهای انبار (غرب) و اربیل (شمال) هر کدام ۱۵ کرسی دارند که ۴ کرسی سهم زنان است. دیالی (شرق) نیز ۱۴ کرسی دارد که ۴ کرسی سهم زنان است.
همچنین، تعداد کرسیهای یکسانی به کرکوک (شمال)، صلاحالدین (شمال مرکز) و نجف (جنوب مرکز) اختصاص داده شده که هر کدام ۱۲ کرسی دارند و ۳ کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است.
در عین حال، واسط (شرق)، دیوانیه (جنوب مرکز)، دهوک (شمال) و کربلا (مرکز) هر کدام ۱۱ کرسی دارند که سهم زنان در هر یک، ۳ کرسی است.
در نهایت، میسان (جنوب شرق) ۱۰ کرسی دارد که ۳ کرسی سهم زنان است،= و المثنی (جنوب) با ۷ کرسی، که دو کرسی از آن سهمیه زنان است.
منبع: آناتولی