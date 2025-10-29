کمیسیون عالی انتخابات عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان)، از آمادگی نهایی برای میزبانی از ۲۱ میلیون رای‌دهنده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حدود دو هفته مانده به موعد مقرر، جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، اعلام کرد که ۸۷۰۳ مرکز رای‌گیری برای پذیرایی از ۲۱ میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) آینده اختصاص یافته است.

او در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت که کمیسیون انتخابات عراق تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون کارت بیومتریک را در آستانه انتخابات پارلمانی بین رای‌دهندگان توزیع کرده است.

وی افزود: «در این انتخابات، ۷ هزار و ۷۵۴ نامزد، که ۲۲۵۰ نفر از آنان زن هستند، با هم رقابت می‌کنند.» به گفته الغلای، این نامزد‌ها «برای کسب ۳۲۰ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند که ۸۳ کرسی آن به سهمیه زنان اختصاص یافته است.» او توضیح داد که کرسی‌های پارلمان «در ۱۸ حوزه انتخابیه توزیع شده است، به‌طوری که هر استان یک حوزه مستقل محسوب می‌شود.»

توزیع کرسی‌ها

بر اساس داده‌های کمیسیون، بغداد، پایتخت عراق، با ۶۹ کرسی در صدر استان‌ها قرار دارد که ۱۷ کرسی آن سهمیه زنان است. پس از آن، استان نینوا (شمال غرب) با ۳۱ کرسی که ۸ کرسی سهم زنان است، سپس بصره (جنوب) با ۲۵ کرسی که ۶ کرسی سهم زنان است، و پس از آن ذی‌قار (جنوب) با ۱۹ کرسی که ۵ کرسی سهم زنان است، قرار دارند.

اما بابل (مرکز) ۱۷ کرسی دارد که ۴ کرسی سهم زنان است و سلیمانیه (شمال شرق) ۱۸ کرسی که ۵ کرسی سهم زنان است. استان‌های انبار (غرب) و اربیل (شمال) هر کدام ۱۵ کرسی دارند که ۴ کرسی سهم زنان است. دیالی (شرق) نیز ۱۴ کرسی دارد که ۴ کرسی سهم زنان است.

همچنین، تعداد کرسی‌های یکسانی به کرکوک (شمال)، صلاح‌الدین (شمال مرکز) و نجف (جنوب مرکز) اختصاص داده شده که هر کدام ۱۲ کرسی دارند و ۳ کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است.

در عین حال، واسط (شرق)، دیوانیه (جنوب مرکز)، دهوک (شمال) و کربلا (مرکز) هر کدام ۱۱ کرسی دارند که سهم زنان در هر یک، ۳ کرسی است.

در نهایت، میسان (جنوب شرق) ۱۰ کرسی دارد که ۳ کرسی سهم زنان است،= و المثنی (جنوب) با ۷ کرسی، که دو کرسی از آن سهمیه زنان است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انتخابات عراق ، پارلمان عراق
خبرهای مرتبط
موضع مرموز مقتدی صدر، السودانی را به دوره دوم حکومت می‌رساند؟
آیا نظام انتخاباتی عراق فاسد است؟
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
نقشه شکست‌خورده آمریکا برای ربودن مادورو از آسمان
عملیات روانی اسرائیل با استفاده از فیلم «سنوار» برعکس جواب داد
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
تایید رسمی هلاکت یک سرتیپ ارتش اسرائیل در غزه
تاکید ترامپ بر حق اسرائیل برای کشتن مردم غزه!
صعود تاریخی فوتسال نوجوانان افغانستان به فینال رقابت‌های آسیایی
تقویت ائتلاف آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر چین
احساس ناامنی اکثر زنان آلمانی در اماکن عمومی
دیدار مقامات محیط زیست ایران و طالبان در کابل؛ تأکید بر همکاری برای مدیریت تغییرات اقلیمی
آخرین اخبار
شهادت ۱۰۰ فلسطینی در حملات هوایی شبانه اسرائیل به غزه
شمارش معکوس انتخابات عراق: ۸۷۰۳ مرکز رای برای ۲۱ میلیون نفر
موضع مرموز مقتدی صدر، السودانی را به دوره دوم حکومت می‌رساند؟
عملیات روانی اسرائیل با استفاده از فیلم «سنوار» برعکس جواب داد
تاکید ترامپ بر حق اسرائیل برای کشتن مردم غزه!
تایید رسمی هلاکت یک سرتیپ ارتش اسرائیل در غزه
ادعای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوع او و رهبر کره شمالی
صعود تاریخی فوتسال نوجوانان افغانستان به فینال رقابت‌های آسیایی
احساس ناامنی اکثر زنان آلمانی در اماکن عمومی
درخواست طالبان از نهاد بین‌المللی برای کمک به مهاجران بازگشته
امضای تفاهم‌نامه‌های ۳۶۰ میلیون دلاری بین افغانستان و قزاقستان
از سرگیری صدور ویزای ترکیه برای تجار و فرهنگیان افغانستان
نقشه شکست‌خورده آمریکا برای ربودن مادورو از آسمان
دیدار مقامات محیط زیست ایران و طالبان در کابل؛ تأکید بر همکاری برای مدیریت تغییرات اقلیمی
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
تقویت ائتلاف آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر چین
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
نسل‌کشی با وجود حضور نظامی اسرائیل پایان نخواهد یافت
حماس ارتباط با حادثه تیراندازی در رفح را رد کرد
ادعای کاتز: حماس از خط قرمز عبور کرد
جنگنده‌های اسرائیلی حملاتی را به شهر غزه آغاز کردند
ادعای مقام آمریکایی: آتش‌بس غزه همچنان پابرجاست
رئیس جمهور لبنان در دیدار با فرستاده آمریکا خواستار پایان حملات اسرائیل شد
تحویل جسد اسیر اسرائیلی به دلیل نقض توافق به تعویق افتاد
نتانیاهو دستور حملات شدید به غزه را صادر کرد
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح
زمین لرزه ۶.۶ ریشتری در اندونزی
۳۹۰۰ سرباز کره جنوبی امنیت اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را تأمین می‌کنند
تحویل جسد یکی دیگر از اسرای اسرائیلی
آمریکا ۴ کشتی را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد