باشگاه خبرنگاران جوان - حمید صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران با اشاره به راه‌اندازی مراکز ویژه سالمندان در سطح شهر اظهار کرد: شهرداری تهران با هدف ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و توانمندسازی سالمندان، فضاهایی را تحت عنوان سرای زندگی(فراهنگ) در سطح شهر تهران ایجاد کرده است. این مراکز خدمات متنوع فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به سالمندان ارائه می‌دهند.

وی در رابطه با سرای زندگی در بوستان نظامی گنجوی هم توضیح داد: در گذشته گروهی از افراد به صورت داوطلبانه در این فضا فعالیت داشتند، اما پس از برگزاری مناقصه و حضور گروه‌های متخصص‌تر، واگذاری رسمی انجام شد. با این حال فعالیت این مرکز هیچ‌گاه متوقف نشده و خدمات‌رسانی به سالمندان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران درباره خدمات ارائه‌شده در این مراکز تصریح کرد: در سراهای زندگی برنامه‌های متنوعی مانند کتاب‌خوانی، خاطره‌گویی، کلاس‌های اصلاح حرکتی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین برنامه‌های آموزشی و سلامت‌محور ازجمله حضور پزشک، کنترل فشار خون و برگزاری دورهمی‌های مناسبتی اجرا می‌شود. هدف اصلی، ایجاد فضایی امن و شاد برای حضور و تعامل اجتماعی سالمندان است تا از انزوا خارج شوند و احساس تعلق اجتماعی بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه گفت: تاکنون سراهای زندگی در بوستان نظامی گنجوی، بوستان اوستا (منطقه ۱۱)، بوستان گلریز (منطقه ۲۱) و بوستانی در منطقه یک ایجاد شده است. همچنین راه‌اندازی دو سرای زندگی جدید در مناطق ۱۰ و ۲۰ در دستور کار قرار دارد.

صاحب در پایان تأکید کرد: بزرگ‌ترین چالش ما تأمین فضای مناسب برای فعالیت‌های حوزه سالمندی در سطح مناطق است. با این حال، با همکاری شهرداران مناطق و پیگیری‌های متعدد، توانسته‌ایم مکان‌هایی برای توسعه این طرح اختصاص دهیم.

