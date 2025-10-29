سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعات تهران: مرور پرونده‌ها نشان می‌دهد بیشترین عناوین اتهامی مربوط به دو محور، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعات تهران در حاشیه مراسم تحلیف اعضای جدید هیأت منصفه گفت: کشور ما همچون برخی از کشور‌های پیشرفته، دارای یکی از مترقی‌ترین ساختار‌های قضایی در حوزه رسانه است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در ایران با حضور اعضای محترم هیأت منصفه انجام می‌شود.

 نصراللهی افزود: هیأت منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مردم است تا در کنار قاضی، صدای جامعه و افکار عمومی در روند دادرسی شنیده شود؛ و نماد دادگاه مردمی باشد. 

وی در تبیین فلسفه وجودی هیأت منصفه تصریح کرد: هدف اصلی این هیأت، تضمین دادرسی عادلانه، رعایت آزادی مسئولانه رسانه‌ها و تحقق مشارکت نمایندگان مردم و افکار عمومی در فرآیند عدالت قضایی است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌ای سیاسی و مطبوعاتی افزود: هیأت منصفه نگاهی حمایتی به رسانه‌ها دارد، اما در عین حال باور دارد که مسئولیت رسانه‌ها بسیار خطیر است و نباید آزادی و سرعت در اطلاع‌رسانی بهانه‌ای برای بی‌دقتی، تخریب، افترا یا تهدید امنیت روحی و ملی شود.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در بیان عملکرد این هیأت در دوره گذشته گفت: در دوره پیشین، هیأت منصفه نشان داد که فارغ از هرگونه گرایش فکری یا جناحی، تنها بر اساس مستندات پرونده، نیت و آثار عمل رسانه قضاوت می‌کند‌و این رویکرد، نشانه بلوغ، انصاف و درک درست هیأت منصفه از مأموریت خود به عنوان نماینده افکار عمومی است.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های مطبوعاتی در سال گذشته اظهار کرد:مرور پرونده‌ها نشان می‌دهد بیشترین عناوین اتهامی مربوط به دو محور، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بدون منبع یا به نقل از منابع غیرمعتبر از فضای مجازی و نقض مصوبات و مقررات مرتبط با امنیت ملی یا شورای عالی امنیت ملی است.

نصراللهی به رسانه‌ها توصیه کرد در کنار دغدغه سرعت در اطلاع‌رسانی، صحت، درستی محتوا، حریم خصوصی و امنیت ملی را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند و به تقویت سواد رسانه‌ای و مجازی اهمیت دهند تا ناخواسته از اتهام‌های مذکور مواجهه نشوند.

برچسب ها: رسانه ، اتهام
خبرهای مرتبط
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران معرفی شدند
کواکبیان در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
۲ گانگستر فراری دستگیر شدند
ترافیک ۲ بزرگراه شهید همت و سلیمانی ترافیک پرحجم و سنگین است
حمل و نقل معلولین در شهرستان‌ها؛ دغدغه‌ای که هنوز حل نشده است
هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است
توسعه مناطق کم برخوردار با استفاده از ظرفیت‌های مردمی/ بندر چابهار محور توسعه سیستان و بلوچستان می‌شود
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
آخرین اخبار
بیشترین عناوین اتهامی رسانه‌ها چیست؟
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
حمل و نقل معلولین در شهرستان‌ها؛ دغدغه‌ای که هنوز حل نشده است
توسعه مناطق کم برخوردار با استفاده از ظرفیت‌های مردمی/ بندر چابهار محور توسعه سیستان و بلوچستان می‌شود
۲ گانگستر فراری دستگیر شدند
هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است
ترافیک ۲ بزرگراه شهید همت و سلیمانی ترافیک پرحجم و سنگین است
جزئیات شاخص‌های استطاعت جسمی در «سامانه حج من» برای پیش ثبت نام حج تمتع چیست؟
ارائه پیشنهادهای حوزه معلولان از سوی سازمان بهزیستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور کذب است
احیای موفق گور ایرانی الگویی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر است
پرداخت بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماهه نخست سال
آمار بالای وقوع حوادث گازی در تهران + فیلم
خطر لوازم برقی نامناسب در منازل + فیلم
تولید خودرو‌های ویژه معلولان در کشور ادامه دارد
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
کشف ۱۴۵ تن برنج احتکاری
نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
سهم ۳ درصدی شستا در تولید ناخالصی کشور/ شستا زیان‌ده نیست
همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران برگزار می شود
پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان الکترونیکی شد