باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعات تهران در حاشیه مراسم تحلیف اعضای جدید هیأت منصفه گفت: کشور ما همچون برخی از کشور‌های پیشرفته، دارای یکی از مترقی‌ترین ساختار‌های قضایی در حوزه رسانه است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در ایران با حضور اعضای محترم هیأت منصفه انجام می‌شود.

نصراللهی افزود: هیأت منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مردم است تا در کنار قاضی، صدای جامعه و افکار عمومی در روند دادرسی شنیده شود؛ و نماد دادگاه مردمی باشد.

وی در تبیین فلسفه وجودی هیأت منصفه تصریح کرد: هدف اصلی این هیأت، تضمین دادرسی عادلانه، رعایت آزادی مسئولانه رسانه‌ها و تحقق مشارکت نمایندگان مردم و افکار عمومی در فرآیند عدالت قضایی است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌ای سیاسی و مطبوعاتی افزود: هیأت منصفه نگاهی حمایتی به رسانه‌ها دارد، اما در عین حال باور دارد که مسئولیت رسانه‌ها بسیار خطیر است و نباید آزادی و سرعت در اطلاع‌رسانی بهانه‌ای برای بی‌دقتی، تخریب، افترا یا تهدید امنیت روحی و ملی شود.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در بیان عملکرد این هیأت در دوره گذشته گفت: در دوره پیشین، هیأت منصفه نشان داد که فارغ از هرگونه گرایش فکری یا جناحی، تنها بر اساس مستندات پرونده، نیت و آثار عمل رسانه قضاوت می‌کند‌و این رویکرد، نشانه بلوغ، انصاف و درک درست هیأت منصفه از مأموریت خود به عنوان نماینده افکار عمومی است.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های مطبوعاتی در سال گذشته اظهار کرد:مرور پرونده‌ها نشان می‌دهد بیشترین عناوین اتهامی مربوط به دو محور، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بدون منبع یا به نقل از منابع غیرمعتبر از فضای مجازی و نقض مصوبات و مقررات مرتبط با امنیت ملی یا شورای عالی امنیت ملی است.

نصراللهی به رسانه‌ها توصیه کرد در کنار دغدغه سرعت در اطلاع‌رسانی، صحت، درستی محتوا، حریم خصوصی و امنیت ملی را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند و به تقویت سواد رسانه‌ای و مجازی اهمیت دهند تا ناخواسته از اتهام‌های مذکور مواجهه نشوند.