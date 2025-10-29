باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - نشست مشترک تحت عنوان هم اندیشی و بهره گیری دستگاه قضایی از دیدگاه‌های کارشناسی جامعه نخبگان استان با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل دادگستری و جمعی از نخبگان و روسای دانشگاه و مسئولین کانون و مرکز وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد جامعه نخبگان و دانشگاهی نقش ویژه و راهبردی در تحقق اهداف عالی دستگاه قضایی دارند که این موضوع در سند تحول و تعالی و همچنین برنامه عملیاتی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان بیان داشت:ظرفیت عام (آحاد مردم) در ملاقات‌های مردمی مسئولین دستگاه قضایی استان و از ظرفیت خاص (نخبگان) نیز در نشست‌ها و هم اندیشی‌های مختلف بصورت ویژه مورد استفاده قرار گرفته که خوشبختانه نتیجه این موارد منجر به ارتقای ۱۷ پله‌ای رتبه دستگاه قضایی استان در میان استان‌های کشور بوده است و این مهم با تلاش‌های شبانه روزی کارکنان خدوم قضایی و اداری دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان محقق شده است.

وی افزود:در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ماقبل آن، ۸ درصد میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان افزایش داشته و در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۲۴۰ هزار پرونده به دادگستری‌های استان وارد شده که حاکی از رشد ورودی پرونده‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی تاکید کرد:در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۱ هزار ملاقات مردمی در چارچوب دیدار با مردم در حوزه ریاست، حضور در شهرستانها، حضور در مساجد و راهپیمایی و توسط مسئولین قضایی استان صورت گرفته و به جرأت می‌توان گفت که دسترسی مردم به مسئولین ارشد و ستادی در دستگاه قضایی استان کردستان مثال زدنی و قابل توجه است.

وی افزود:در حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری، با حمایت‌های همه جانبه دستگاه قضایی استان در طول ۳ سال اخیر، ۱۳۹ واحد و کارخانه تولیدی در استان به چرخه تولید بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد:دستگاه قضایی استان (اعم از دادگستری، دادستانی و اداره کل بازرسی) در حوزه وصول معوقات حقوق دولتی (بالاخص در حوزه معادن)، اقدامات موثر زیادی انجام داده که بعنوان مثال در معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه با ورود دسنتگاه قضایی، رقمی در حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.

وی افزود: همچنین در سال‌های اخیر دستگاه قضایی در حوزه تحقق حقوق عامه، به پروژه‌های مغفول واقع شده «بانتاآبیدر» و «سنه سنتر» ورود کرد که منجر به استیفای حقوق بیت المال شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان همچنین ضمن اشاره به پیگیری جدی ساماندهی مرز باشماق مریوان، مبارزه با قاچاق و ساماندهی دریاچه زریوار توسط دستگاه قضایی، افزود:اثربخشی این اقدامات موثر، مرهون ظرفیت جامعه نخبگان استان و تعامل آنها با دستگاه قضایی بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری استان در حوزه جذب نیروی انسانی اشاره کرد وگفت:خوشبختانه اقدامات صورت گرفته در دادگستری استان در این خصوص در چند سال اخیر بی سابقه بوده است بطوریکه پس از سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان در سال ۱۴۰۲ و دستور جذب ۱۰۰ نفر قاضی بومی، اولین دوره کارآموزی قضایی برای اولین بار در استان برگزار شد.

وی به ایجاد ۴ حوزه قضایی در بخش‌های حسین آباد، زرینه، اورامان و سنته طی چند سال اخیر گریزی زد و افزود:در چند سال اخیر ۹۱ شعبه قضایی به شعب فعال استان اضافه شد که تمامی این موارد منجر به رضایتنمندی عمومی مردم از دستگاه قضایی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد:در مدت زمان ۷ ماهه سال جاری تعداد پرونده‌های طلاق (اعم از طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، طلاق توافقی و تنفیذ طلاق) (۵۲۰۰ مورد) بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶۲۰۰ مورد) کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد که این موضوع نشانگر ورود مثبت صلح یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان در این دسته از پرونده‌ها بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد مجتمع «شوق زندگی» در استان کردستان، از ادارات اجرایی که در این خصوص با دستگاه قضایی همکاری نداشته‌اند، انتقاد کرد و بر ضرورت تسریع احداث این مجتمع در استان تاکید کرد.

وی در پایان، هدف از تشکیل این گونه جلسات را استفاده موثر و کاربردی از ظرفیت نخبگان، متنفذین، دانشگاهیان (اساتید و دانشجویان)، روحانیون، وکلا و کارشناسان، مدیران ادارات و در جهت تحقق اجرای سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی قوه قضاییه و در نهایت ایجاد رضایتمندی و اعتماد عمومی عنوان کرد.

در این جلسه محمد جباری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز تشکیل جلسات تعاملی با نخبگان و کارشناسان را از شاخص‌های توسعه قضایی توصیف کرد و بیان داشت:جامعه نخبگان می‌توانند در اصلاح رابطه مردم-مردم، مردم-دولت و دولت-دولت نقش موثری ایفا کنند.

وی افزود:جامعه نخبگان در کاهش ورودی پرونده به دادگستری نیز نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند یاریگر دستگاه قضایی در این مسیر باشند

در این جلسه که حدود ۲ ساعت به طول انجامید اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص راهکار‌های تقویت و ارتقای تعامل فیمابین جامعه نخبگان و همچنین رضایتمندی مردم پرداختند.