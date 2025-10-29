باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از انجام گشت مشترک جهت کنترل بازار مرغ خبر داد و گفت:جلسه کمیته اقدام مشترک با موضوع نظارت بر بازار مرغ با میزبانی تعزیرات حکومتی مازندران برگزار شد.

او نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و افزود: تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار، تعادل قیمت‌ها و حفظ امنیت روانی جامعه انجام می‌شود.