باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از انجام گشت مشترک جهت کنترل بازار مرغ خبر داد و گفت:جلسه کمیته اقدام مشترک با موضوع نظارت بر بازار مرغ با میزبانی تعزیرات حکومتی مازندران برگزار شد.
او نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و افزود: تامین، توزیع، قیمتگذاری، نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار، تعادل قیمتها و حفظ امنیت روانی جامعه انجام میشود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از همشهریان عزیز تقاضا نمود در صورت مشاهده هرگونه جابجائی و انبار کالا بصورت غیر متعارف مراتب را به شماره ۱۳۵ تعزیرات و یا ۱۲۴ اعلام، تا اقدام قانونی انجام شود.