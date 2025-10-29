مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از انجام گشت مشترک جهت کنترل بازار مرغ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از انجام گشت مشترک جهت کنترل بازار مرغ خبر داد و گفت:جلسه کمیته اقدام مشترک با موضوع نظارت بر بازار مرغ با میزبانی تعزیرات حکومتی مازندران برگزار شد.

او نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و افزود: تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار، تعادل قیمت‌ها و حفظ امنیت روانی جامعه انجام می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از همشهریان عزیز تقاضا نمود در صورت مشاهده هرگونه جابجائی و انبار کالا بصورت غیر متعارف مراتب را به شماره ۱۳۵ تعزیرات و یا ۱۲۴ اعلام، تا اقدام قانونی انجام شود.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، بازار مرغ
خبرهای مرتبط
گشت تعزیرات حکومتی با حضور استاندار
گشت تعزیرات حکومتی مازندران با حضور دادستان
گشت تعزیرات با حضور استاندار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جشنواره انار فرصتی برای راهیابی یاقوت‌های سرخ بهشهر به سایر استان‌ها
توصیه به دامداران؛ پایش و هشدار مستمر علیه بیماری تب برفکی در جویبار
اجرای محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های شمال
تحقق پیشگیری از تخلفات نیازمند نظارت هوشمندانه و مستمر
آخرین اخبار
تحقق پیشگیری از تخلفات نیازمند نظارت هوشمندانه و مستمر
جشنواره انار فرصتی برای راهیابی یاقوت‌های سرخ بهشهر به سایر استان‌ها
توصیه به دامداران؛ پایش و هشدار مستمر علیه بیماری تب برفکی در جویبار
اجرای محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های شمال
توقف فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته جاده‌های شمال اعلام شد
کشف ماینر‌های میلیاردی قاچاق از دو واحد مسکونی بابل
هشدار نارنجی هواشناسی به مازندران
پوکی استخوان؛ بیماری خاموشی که تا شکستگی ادامه دارد
۱۰۰ فقره کلاهبرداری فقط با مشارکت یک زوج!
دستگیری متخلف قطع درختان جنگلی در قائمشهر