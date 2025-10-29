شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی درختان در منطقه درکاپی در استان مازندران واقع شده و به عنوان یکی از روستاهای مرکزی شهرستان آمل شناخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه درکاپی در استان مازندران واقع شده و به عنوان یکی از روستاهای مرکزی شهرستان آمل شناخته می شود. این روستا به دلیل طبیعت زیبا و منحصر به فردی که دارد؛ به عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شود.

اما مدتی است که گردشگرانی که برای گذراندن اوقات فراغت به این منطقه می‌روند با قطع درختان رو‌به‌رو شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام نزدیک به ۲ ماه هست در منطقه درکاپی واقع در جاده چمستان روستای بنفشه ده عده‌ای اقدام به قطع درختان می‌کنند. این جنگل هزاران میلیارد ارزش آن است. لطف کنید پیگیری کنید.

