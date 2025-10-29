شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی درختان در منطقه درکاپی در استان مازندران واقع شده و به عنوان یکی از روستاهای مرکزی شهرستان آمل شناخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه درکاپی در استان مازندران واقع شده و به عنوان یکی از روستاهای مرکزی شهرستان آمل شناخته می شود. این روستا به دلیل طبیعت زیبا و منحصر به فردی که دارد؛ به عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شود.
اما مدتی است که گردشگرانی که برای گذراندن اوقات فراغت به این منطقه می‌روند با قطع درختان رو‌به‌رو شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام نزدیک به ۲ ماه هست در منطقه درکاپی واقع در جاده چمستان روستای بنفشه ده عده‌ای اقدام به قطع درختان می‌کنند. این جنگل هزاران میلیارد ارزش آن است. لطف کنید پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها: قطعی درختان ، مشکلات مردم ، جاذبه های گردشگری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
حال و روز ناخوش گردشگران از قطعی ۳۰۰ ساله درختان اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر
شهروندخبرنگار تهران؛
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
تصویری از قلع و قمع درختان در خیابان کارگر تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل
ابراز خرسندی ورزش دوستان روستای خان آباد کبودرآهنگ از احداث زمین چمن مصنوعی
روز‌های بدون اینترنت روستای انگره صدای اهالی را درآورد
رنجش گردشگران از قطع درختان جنگل منطقه درکاپی
آخرین اخبار
رنجش گردشگران از قطع درختان جنگل منطقه درکاپی
روز‌های بدون اینترنت روستای انگره صدای اهالی را درآورد
ابراز خرسندی ورزش دوستان روستای خان آباد کبودرآهنگ از احداث زمین چمن مصنوعی
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل
قطعی آب شبانه در محله شاهین شمالی صدای پایتخت نشینان را درآورد
درخواست شهروندان قمی برای سرویس دهی مناسب پردیسان
گشت و گذاری در محله‌های تاریخی آران و بیدگل + فیلم
رنجش شهروندان تبریزی از واقع شدن مدرسه در مجاورت منازل مسکونی + فیلم
اختلال در گیرنده های تلویزیونی صدای اهالی منطقه رواسان تبریز را درآورد
قابی زیبا از بزرگترین نخلستان آب پخش در بوشهر + فیلم