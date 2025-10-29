رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نقش راهبردی رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط دشوار کشور گفت مدیریت ایشان بر پایه شناخت دقیق واقعیت‌ها امید به آینده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در همایش ملی مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای صبح چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در سالن اجتماعات دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد گفت: آنچه در جریان نبرد ۱۲ روزه اخیر رخ داد، تلاشی طراحی‌شده برای ضربه زدن به ارکان نظام اسلامی بود که در گام نخست با ترور فرماندهان ارشد و در ادامه با حمله به مراکز تأمین امنیت کشور دنبال شد.

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بیان کرد: برنامه‌ریزی این جنگ کاملاً هدفمند بود و دشمن می‌کوشید با ایجاد ناامیدی در جامعه، مردم را از نظام جدا سازد، اما در مقابل، رهبر معظم انقلاب بلافاصله پس از شهادت فرماندهان، جایگزینی نیرو‌های جدید را انجام داد و همین اقدام موجب شد تنها در فاصله کوتاهی، صهیونیست‌ها خواستار آتش‌بس شوند.

او افزود: باید بررسی کرد چه نوع مدیریتی توانست این بحران را به نقطه‌ای برساند که دشمن در موضع درخواست و انفعال قرار گیرد.

رستمی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره از واقعیت‌های کشور آگاه و بر نقاط ضعف و قوت اشراف کامل دارند گفت: ایشان اطلاعات دقیق و تحلیلی را از مسیر‌های مختلف دریافت می‌کنند، اما با وجود همه چالش‌ها، مدیریت خود را بر پایه امید و نگاه روشن به آینده تنظیم می‌کنند.

او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان، ضمن اشاره به برخی کاستی‌ها، عوامل ضعف را داخلی و خارجی دانستند و در عین حال بر دستاورد‌های بزرگ کشور تأکید کردند و بیانیه گام دوم انقلاب سرشار از این موفقیت‌هاست و رهبر انقلاب بر ضرورت تحول اساسی در نظام مدیریتی کشور تأکید کردند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: تحول مورد نظر رهبر انقلاب تنها با حضور دولت باورمند به تحول و دولتی که به نیرو‌های تحول‌آفرین اعتماد دارد محقق خواهد شد.

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بیان کرد: از منظر رهبر معظم انقلاب، مدیر تراز انقلاب اسلامی فردی است انقلابی، فعال، پرتلاش، صادق، پاسخگو، فسادستیز و اهل تصمیم بر پایه کار کارشناسی که به نیرو‌های جوان و با استعداد کشور اعتماد دارد.

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های گسترده آمریکا در منطقه گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۷ هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده‌اند بی‌آنکه دستاوردی ملموس به‌دست آورند، در حالی‌که برآورد هزینه‌های ایران در منطقه سالانه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و با این وجود، نفوذ و تأثیر جمهوری اسلامی بسیار چشمگیرتر بوده است.

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری عنوان کرد: هر جا مدیران غیرانقلابی و کم‌تحرک مسئولیت گرفته‌اند، امور کشور با رکود و توقف مواجه شده و این نشان می‌دهد که تفاوت مدیریت‌ها در نتیجه نهایی کاملاً آشکار است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: دوگانه‌سازی میان «تعهد» و «تخصص» نادرست است و از دیدگاه رهبر انقلاب، مدیریت تراز انقلاب اسلامی ترکیبی از تعهد دینی و تخصص حرفه‌ای است و فرد متعهد هیچ‌گاه بدون دانش و مهارت لازم خود را در معرض مسئولیت قرار نمی‌دهد و تجربه دو قرن اخیر نشان داده است که کشور از مدیران صرفاً متخصص، اما بی‌تعهد آسیب‌های سنگینی دیده است.

او با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: آگاهی‌بخشی به جامعه درباره نحوه مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط خطیر از وظایف نخبگان و فعالان فرهنگی است و باید این حقایق به‌درستی برای مردم بازگو شود.

رستمی در پایان با اشاره به بازتاب جهانی حمایت از ایران اسلامی گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه در کشور هندوستان بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم، که بسیاری از آنان غیرشیعه بودند، با برگزاری تجمعی، همبستگی خود را با ملت ایران و ارادت خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز کردند.

