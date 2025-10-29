باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در همایش ملی مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای صبح چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در سالن اجتماعات دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد گفت: آنچه در جریان نبرد ۱۲ روزه اخیر رخ داد، تلاشی طراحی‌شده برای ضربه زدن به ارکان نظام اسلامی بود که در گام نخست با ترور فرماندهان ارشد و در ادامه با حمله به مراکز تأمین امنیت کشور دنبال شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بیان کرد: برنامه‌ریزی این جنگ کاملاً هدفمند بود و دشمن می‌کوشید با ایجاد ناامیدی در جامعه، مردم را از نظام جدا سازد، اما در مقابل، رهبر معظم انقلاب بلافاصله پس از شهادت فرماندهان، جایگزینی نیرو‌های جدید را انجام داد و همین اقدام موجب شد تنها در فاصله کوتاهی، صهیونیست‌ها خواستار آتش‌بس شوند.

او افزود: باید بررسی کرد چه نوع مدیریتی توانست این بحران را به نقطه‌ای برساند که دشمن در موضع درخواست و انفعال قرار گیرد.

رستمی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره از واقعیت‌های کشور آگاه و بر نقاط ضعف و قوت اشراف کامل دارند گفت: ایشان اطلاعات دقیق و تحلیلی را از مسیر‌های مختلف دریافت می‌کنند، اما با وجود همه چالش‌ها، مدیریت خود را بر پایه امید و نگاه روشن به آینده تنظیم می‌کنند.

او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان، ضمن اشاره به برخی کاستی‌ها، عوامل ضعف را داخلی و خارجی دانستند و در عین حال بر دستاورد‌های بزرگ کشور تأکید کردند و بیانیه گام دوم انقلاب سرشار از این موفقیت‌هاست و رهبر انقلاب بر ضرورت تحول اساسی در نظام مدیریتی کشور تأکید کردند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: تحول مورد نظر رهبر انقلاب تنها با حضور دولت باورمند به تحول و دولتی که به نیرو‌های تحول‌آفرین اعتماد دارد محقق خواهد شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بیان کرد: از منظر رهبر معظم انقلاب، مدیر تراز انقلاب اسلامی فردی است انقلابی، فعال، پرتلاش، صادق، پاسخگو، فسادستیز و اهل تصمیم بر پایه کار کارشناسی که به نیرو‌های جوان و با استعداد کشور اعتماد دارد.

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های گسترده آمریکا در منطقه گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۷ هزار میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده‌اند بی‌آنکه دستاوردی ملموس به‌دست آورند، در حالی‌که برآورد هزینه‌های ایران در منطقه سالانه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و با این وجود، نفوذ و تأثیر جمهوری اسلامی بسیار چشمگیرتر بوده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری عنوان کرد: هر جا مدیران غیرانقلابی و کم‌تحرک مسئولیت گرفته‌اند، امور کشور با رکود و توقف مواجه شده و این نشان می‌دهد که تفاوت مدیریت‌ها در نتیجه نهایی کاملاً آشکار است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: دوگانه‌سازی میان «تعهد» و «تخصص» نادرست است و از دیدگاه رهبر انقلاب، مدیریت تراز انقلاب اسلامی ترکیبی از تعهد دینی و تخصص حرفه‌ای است و فرد متعهد هیچ‌گاه بدون دانش و مهارت لازم خود را در معرض مسئولیت قرار نمی‌دهد و تجربه دو قرن اخیر نشان داده است که کشور از مدیران صرفاً متخصص، اما بی‌تعهد آسیب‌های سنگینی دیده است.

او با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: آگاهی‌بخشی به جامعه درباره نحوه مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط خطیر از وظایف نخبگان و فعالان فرهنگی است و باید این حقایق به‌درستی برای مردم بازگو شود.

رستمی در پایان با اشاره به بازتاب جهانی حمایت از ایران اسلامی گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه در کشور هندوستان بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم، که بسیاری از آنان غیرشیعه بودند، با برگزاری تجمعی، همبستگی خود را با ملت ایران و ارادت خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز کردند.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم