شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید جلیل حسینی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان این آزمون افزود: از این تعداد شرکت کننده ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن حدود ۶۵ درصد و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر یعنی حدود ۳۵ درصد مرد هستند.

به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

وی افزود: اعزام نمایندگان آموزشی و حراست و ارسال سوالات آزمون نیز از روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه انجام خواهد شد و هماهنگی‌های لازم با حوزه‌های برگزاری آزمون صورت گرفته است.

حسینی اظهار کرد: آزمون امسال در ۶۹ رشته علوم پایه (۵۳ تک‌رشته و ۷ مجموعه)، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی در قالب یک مجموعه برگزار می‌شود و کلید اولیه سؤالات در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و مهلت ثبت اعتراض داوطلبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه تعیین شده است.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: آزمون دکتری تخصصی در شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران)، زنجان، مازندران، شیراز، کرمانشاه، کرمان، مشهد، اراک، ارومیه، اردبیل، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، زاهدان، سمنان، شهرکرد، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، کردستان، یاسوج و یزد برگزار می‌شود.