امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان
