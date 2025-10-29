باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان معامله می‌شود.

