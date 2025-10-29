باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عبدی گفت: در استان کرمانشاه حدود ۶ هزار نفر جامعه پرستاری داریم که این جامعه فقط شامل رشته پرستاری نیست و اتاق عمل، هوشبری و کمک پرستارها را نیز دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به استانداردهای کشوری اظهار کرد: بر اساس استاندارد تعیین شده باید ۱.۷ پرستار به ازای هر تخت فعال داشته باشیم که قرار است این نرخ به ۲.۲ پرستار افزایش یابد، اما طبق برآورد ما ۱۴۰۰ پرستار در استان کمبود داریم و نسبت پرستار به تخت ۱.۰۲ است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص مهاجرت پرستاران نیز گفت: از برخی بیمارستان‌ها ۲۰ نفر مهاجرت کرده بودند، اما اخیرا تمایل به مهاجرت کاهش یافته و برخی پرستاران بازگشته و دوباره به کارگیری شده‌اند؛ یکسری اقدامات در سطح وزارتخانه و دانشگاه انجام شده است.

عبدی ادامه داد: بحث افزایش مبلغ اضافه‌کاری پرستاران از آبان پارسال ۲.۵ برابر شد و تعرفه پرستاری امسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت و در دستور کار وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که معوقات تعرفه پرستاری بروز شود.

وی اضافه کرد: نسبت به سال گذشته که ۱۲ تا ۱۷ ماه معوقات داشتیم، الان به ۶ تا ۷ ماه کاهش یافته و در پرداخت اضافه‌کاری تقریبا بروز هستیم؛ با پرداختی‌های این هفته و هفته بعد، بخشی از تعرفه‌ها پرداخت می‌شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توضیح داد: تعرفه پرستاری به چند عامل بستگی دارد؛ یکی درآمد خود بیمارستان و دیگری بیمه‌ها که بیمه‌ها بیش از یک سال به دانشگاه پول تعرفه پرستاری نداده بودند و با پیگیری‌های انجام شده ظاهرا هفته گذشته پرداختی به دانشگاه انجام شده و پرداختی‌ها به زودی آغاز می‌شود.

عبدی در پایان تاکید کرد: مردم ما نیاز به خدمات با کیفیت دارند و وقتی فرد بیماری به بیمارستان می‌آید استرس و مشکلات زیادی دارد و پرستار باید کمکش کند تا با رضایت قلبی از بیمارستان برود؛ تقاضای من از همه پرستاران است که این مهم را جدی بگیرند چون هدف ما خدمت به مردم است و این باید در اولویت کاری قرار بگیرد.

منبع: ایرنا