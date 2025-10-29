تکواندوکار شایسته وزن ۵۸ کیلوگرم مردان ایران با صعود به نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان، مدال برنز خود را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در ووشی چین، دو نماینده ایران به مصاف حریفان رفتند.

در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی هوگوپوش جوان و آینده‌دار ایران در گام نخست نماینده کوزوو را شکست داد و سپس ویتو دکویلا دارنده دو طلای جهان و طلای بازی‌های المپیک توکیو را در دو راند متوالی مغلوب کرد. زندی در ادامه مقابل خسوس رودریگز در دو راند متوالی پیروز شد و به مرحله یک‌چهارم‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله برابر ماکسیم مانن‌کوف نفر اول رنکینگ جهان از اوکراین ایستاد و مقتدرانه حریف مطرح خود را در دو راند متوالی شکست داد تا با صعود به نیمه‌نهایی مدال برنز خود را قطعی کند. این دومین مدال تیم ایران در این رویداد است.

در وزن منهای ۶۲ کیلوگرم بانوان، کوثر اساسه ابتدا مقابل آچلیوس از قبرس به برتری دست یافت و در ادامه به نماینده میزبان در مبارزه‌ای نزدیک که سه راند به طول انجامید، باخت تا به حذف شده‌های پرتعداد تیم بانوان اضافه شود.

تا کنون تنها مهدی حاجی‌موسایی به مدال نقره رسیده و مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، آرین سلیمی، مهران برخورداری، صادق دهقانی، مهلا مومن‌زاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، سعیده نصیری، نسترن ولی‌زاده و کوثر اساسه از دور مسابقات حذف شده‌اند.

رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان، فردا پنجشنبه به اتمام خواهد رسید.

