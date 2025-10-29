نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم ایران راهی دیدار نهایی رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در چین، در وزن ۵۸- کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی در مرحله نیمه نهایی برابر کیفن هانگ از چین به میدان رفت و در پایان با نتیجه دو به صفر برتری رسید و راهی فینال شد.

زندی در این مبارزه در راند نخست به برتری شش بر پنج رسید و در راند دوم نیز ۱۲ بر ۹ به برتری رسید و راهی فینال شد تا برای کسب مدال طلای جهان به مصاف گئورگی گورتسیف دارنده مدال نقره جهان از روسیه برود.

زندی پیش از این در دور نخست مقابل آدمی بلرون از کوزوو دو بر صفر به برتری رسید. او سپس مقابل ویتو دلاکویلا، دارنده مدال طلای المپیک توکیو از ایتالیا، دو بر صفر پیروز شد و در سومین مبارزه نیز برابر خسوس رودریگس از اسپانیا دو بر صفر صاحب برتری شد. زندی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز برابر ماننکوف از اوکراین دو بر صفر به برتری رسید و راهی دور نیمه‌نهایی شد.

کوثر اساسه دیگر نماینده ایران در روز پنجم این رقابت‌ها بود که پیش از این از دور رقابت‌ها کنار رفت.

برچسب ها: مسابقات جهانی تکواندو ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
تکواندو قهرمانی جهان؛
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
قربانی هم به برنز بسنده کرد
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
دختران والیبال ایران طلایی شدند
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد