باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در چین، در وزن ۵۸- کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی در مرحله نیمه نهایی برابر کیفن هانگ از چین به میدان رفت و در پایان با نتیجه دو به صفر برتری رسید و راهی فینال شد.

زندی در این مبارزه در راند نخست به برتری شش بر پنج رسید و در راند دوم نیز ۱۲ بر ۹ به برتری رسید و راهی فینال شد تا برای کسب مدال طلای جهان به مصاف گئورگی گورتسیف دارنده مدال نقره جهان از روسیه برود.

زندی پیش از این در دور نخست مقابل آدمی بلرون از کوزوو دو بر صفر به برتری رسید. او سپس مقابل ویتو دلاکویلا، دارنده مدال طلای المپیک توکیو از ایتالیا، دو بر صفر پیروز شد و در سومین مبارزه نیز برابر خسوس رودریگس از اسپانیا دو بر صفر صاحب برتری شد. زندی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز برابر ماننکوف از اوکراین دو بر صفر به برتری رسید و راهی دور نیمه‌نهایی شد.

کوثر اساسه دیگر نماینده ایران در روز پنجم این رقابت‌ها بود که پیش از این از دور رقابت‌ها کنار رفت.