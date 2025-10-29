شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز پرستار فیلم و تصاویری از مراسم تجلیل از پرستاران در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار مراسم تجلیل از هفت سرباز پرستار مرکز آموزش شهید مطهری فراجای نیشابور استان خراسان رضوی، توسط فرماندهان و مسئولان انتظامی درمحل مرکز آموزش برگزار شد. گفتنی است در این مراسم سراسر شادومعنوی، "حجت الاسلام سلیمی" ریاست محترم عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور برای سربازان مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور سخنرانی کرده" همچنین "سرهنگ رئوف زاده"برای آنان به مدیحه سرایی پرداختند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.