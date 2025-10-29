شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز پرستار فیلم و تصاویری از مراسم تجلیل از پرستاران در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار مراسم تجلیل از هفت سرباز پرستار مرکز آموزش شهید مطهری فراجای نیشابور استان خراسان رضوی، توسط فرماندهان و مسئولان انتظامی درمحل مرکز آموزش برگزار شد. گفتنی است در این مراسم سراسر شادومعنوی، "حجت الاسلام سلیمی" ریاست محترم عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور برای سربازان مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور سخنرانی کرده" همچنین "سرهنگ رئوف زاده"برای آنان به مدیحه سرایی پرداختند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور در سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) + عکس و فیلم

اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور

اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور در سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) + عکس و فیلم

اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور

اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور در سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) + عکس و فیلم

مراسم روز پرستار

مراسم روز پرستار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم تجلیل ، روز پرستار ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
شادمانی ماهدشتی‌ها در سالروز ولادت حضرت زینب (س) + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
تجلیل از پرستاران فولادشهری به ناسبت ولادت حضرت زینب (س) + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم تجلیل از پرستاران هریس در روز پرستار + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وجه بلیت‌های کنسل شده هواپیما در دوران جنگ ۱۲ روزه چه زمانی به مسافران بازگشت داده می‌شود؟
آخرین اخبار
وجه بلیت‌های کنسل شده هواپیما در دوران جنگ ۱۲ روزه چه زمانی به مسافران بازگشت داده می‌شود؟
یکسال انتظار برای صدور مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور
تنها بانوی پرستار جانباز نیشابوری در روز پرستار به جمع حامیان ایتام کمیته امداد پیوست
گرامیداشت روز پرستار در مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت انابد
فراگیری آموزش ایمنی وآتش نشانی همزمان با هفته پدافند غیرعامل در برخی از مدارس نیشابور + عکس
اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور در سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) + عکس و فیلم
رنجش گردشگران از قطع درختان جنگل منطقه درکاپی
روز‌های بدون اینترنت روستای انگره صدای اهالی را درآورد
ابراز خرسندی ورزش دوستان روستای خان آباد کبودرآهنگ از احداث زمین چمن مصنوعی
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل