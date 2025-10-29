خریدهای عجیب در دربار پهلوی!

در میان اسناد مربوط به خریدهای خارجی رژیم پهلوی، فهرست‌هایی دیده می‌شود که نشان از وابستگی عمیق کشور به خارج حتی در ساده‌ترین نیازها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در میان اسناد مربوط به خریدهای خارجی رژیم پهلوی، فهرست‌هایی دیده می‌شود که نشان از وابستگی عمیق کشور به خارج حتی در ساده‌ترین نیازها دارد. از واردات لبنیات، گوشت و اسباب‌بازی گرفته تا سفارش جوهر پاک‌کن برای کاخ سلطنتی به درخواست فرح پهلوی، همگی بازتابی از فقدان پایه‌های صنعتی و گرایش شدید درباریان به مظاهر غربی است.

در میان لیست‌های خرید فراوان و متعدد رژیم پهلوی از خارج کشور که به وسیله سفارتخانه‌ها تهیه می‌شد، اقلامی دیده می‌شود که حاکی از ضعف عمیق صنعتی ایران در عصر پهلوی می‌باشد. از خرید لبنیات و گوشت و آب‌نبات تا انواع و اقسام دارو و اسباب بازی این موضوع را تایید می‌کند.خصوصاً فرح پهلوی که در زندگی فردی و اجتماعی نوعی غرب زدگی مضاعف داشت. در سند زیر به یکی از این موارد اشاره شده است: «… سفارت شاهنشاهی ایران در بن … سفارش خودکار جوهر پاک کن جهت کاخ اختصاصی که بنا به امر علیاحضرت شهبانوی خریداری شده [ارسال شود]»

اسناد مربوط به خریدهای خارجی رژیم پهلوی

منبع: کافه تاریخ

