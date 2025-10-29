خریدهای عجیب در دربار پهلوی!

باشگاه خبرنگاران جوان - در میان اسناد مربوط به خریدهای خارجی رژیم پهلوی، فهرستهایی دیده میشود که نشان از وابستگی عمیق کشور به خارج حتی در سادهترین نیازها دارد. از واردات لبنیات، گوشت و اسباببازی گرفته تا سفارش جوهر پاککن برای کاخ سلطنتی به درخواست فرح پهلوی، همگی بازتابی از فقدان پایههای صنعتی و گرایش شدید درباریان به مظاهر غربی است.
در میان لیستهای خرید فراوان و متعدد رژیم پهلوی از خارج کشور که به وسیله سفارتخانهها تهیه میشد، اقلامی دیده میشود که حاکی از ضعف عمیق صنعتی ایران در عصر پهلوی میباشد. از خرید لبنیات و گوشت و آبنبات تا انواع و اقسام دارو و اسباب بازی این موضوع را تایید میکند.خصوصاً فرح پهلوی که در زندگی فردی و اجتماعی نوعی غرب زدگی مضاعف داشت. در سند زیر به یکی از این موارد اشاره شده است: «… سفارت شاهنشاهی ایران در بن … سفارش خودکار جوهر پاک کن جهت کاخ اختصاصی که بنا به امر علیاحضرت شهبانوی خریداری شده [ارسال شود]»
منبع: کافه تاریخ