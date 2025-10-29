استاندار گیلان با بیان اینکه افزایش نشاط اجتماعی در کاهش آسیب های جامعه موثر است، گفت: تئاتر خیابانی و فیلم کوتاه از جمله برنامه های است که در این زمینه تاثیر گذار است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز در جلسه شورای اجتماعی استان گفت : گیلان ظرفیت های بالای برای اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی دارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه با بهره گیری از ظرفیت های موجود فضای جامعه را با استفاده از اجرای برنامه های شاد زمینه توسعه نشاط جامعه را فراهم کنید، افزود : اجرای فیلم کوتاه و تئاتر خیابانی ازجمله برنامه های است که می توان از این ظرفیت برای افزایش نشاط همگانی و عمومی بهره گرفت.

حق شناس به دانش آموزان باز مانده از تحصیل در استان اشاره و اذعان داشت : در جلسات گذشته عنوان شد این دانش آموزان شناسایی و با رفع مشکلات مالی به تحصیل مشغول شوند.‌

وی ادامه داد: برازنده گیلان نیست که دانش آموزان بازمانده از تحصیل در شهرستان های استان داشته باشد.

حق شناس با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ درست تغذیه سالم در مدارس نهادینه شود، گفت : با بهره گیری از اولیاء کادر درمان می توان در مدارس استان آموز شهای لازم را در زمینه اصلاح الگوی مصرف ارائه داد.‌

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه در برابر آسیب های اجتماعی همه ما مسئول هستیم، تصریح کرد: مسئله خودکشی در جامعه جدی گرفته شود، با اجرای برنامه های تاثیر گذار از اقدام به این آسیب اجتماعی جلوگیری شود.‌

بازماندگی دانش آموزان از تحصیل، خودکشی و طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی در این نشست بررسی و راهکارهای برای کاهش این معضلات ارائه شد.‌