سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که برای رسیدن به پیروزی ها باید رویای مشترک داشته باشیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سرمربی جدید پرسپولیس که جانشین وحید هاشمیان شد، بامداد امروز (چهارشنبه، ۷ آبان) وارد ایران شد و مراسم معارفه او هم امروز برگزار شد.
اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری اظهار کرد: امسال فصل خاصی است و هدفهای ما بزرگ و سخت است. رویای من این است که به پیروزیها برسیم. وقتی یک نفر رویایی دارد، شاید سخت باشد که بخواهد به آن رویا برسد، اما وقتی همه با هم باشیم و یک رویای مشترک داشته باشیم، آن وقت آن امر به سادگی محقق میشود.
او در ادامه افزود: افتخار بزرگ و مایه خرسندی من است که بار دیگر در اینجا و در این تیم بزرگ حضور دارم. من واقعا خوشحالم و میدانم که چه فصل مهمی داریم. از آقای حدادی و بانک شهر تشکر میکنم که مقدمات حضور من را فراهم کردند. توقعات هواداران را میدانم و همه با هم کار خواهیم کرد. من خوشحالم که در ایران هستم و امیدوارم فضایی که قبلا تجربه کردم دوباره برگردد. من از هواداران صحبت میکنم. همیشه میتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم مشروط بر اینکه بدانیم هواداران پشت ما هستند و همه یکدل برای یک هدف میجنگیم.