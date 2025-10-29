به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان ،باید نشان استاندارد در فرهنگ عامه و میان مصرف‌کنندگان نهادینه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمد ملک با حضور در مراسم گرامیداشت روز استاندارد، اظهار داشت: استاندارد نقشی مهم و حیاتی در ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش صادرات و تولید ناخالص داخلی دارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود نشان استاندارد بر روی محصولات، در جلب اعتماد، اطمینان و رضایت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند.

ملک خواستار نظارت دقیق در اجرای درست استانداردها شد و ابراز امیدواری کرد: نشان استاندارد در فرهنگ عامه و میان مصرف‌کنندگان نهادینه شود و مردم با انتخاب آگاهانه، زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان، با تاکید بر ضرورت رعایت استاندارد‌ها در تولید محصولات مختلف، افزود: نشان استاندارد، نقش مهمی در اعتماد مردم به مصرف کالا‌ها دارد.

در پایان این مراسم از واحد‌های تولیدی نمونه استانی، واحد‌های شایسته تقدیر، مدیران کنترل کیفیت واحد‌های خدماتی از جمله شهربازی، آزمایشگاه همکار، آموزشگاه همکار، شرکت بازرسی تقدیر شد.

برچسب ها: کردستان ، استاندارد ، مصرف‌کنندگان
خبرهای مرتبط
احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در سنندج
قرآن معلم ناطق و مسیر قرآن، راهی روشن و مایه سعادت است
کلنگ احداث دومین چمن مصنوعی مدارس استثنایی کردستان بر زمین خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران برای توسعه مراکز اقامتی و گردشگری در کردستان
سرانه تعداد پرستاران کردستان بالاتر از میانگین کشوری/ فعالیت بیش از چهار هزار پرستار
باید فرهنگ استاندارد در جامعه نهادینه شود
سرعت در اجرای طرح های فرهنگی، هنری و زیرساختی استان صورت گیرد
توانمندسازی حرفه‌ای معلمان؛ گامی در مسیر آموزش آینده نگر و عدالت محور
ارتقای ۱۷ پله‌ای رتبه دادگستری کردستان در کشور/ کاهش۲۰ درصدی آمار طلاق
بدرقه پرچم نور از کردستان به سیستان؛ روایت ۱۰ روز عاشقی در سرزمین مسجد و مناره‌ها
نمایشگاه محصولات قرآنی و صنایع‌دستی سنندج پس از ۱۰ روز فعالیت به کار خود پایان داد
حمایت ۲۵۰ میلیون تومانی فرهنگیان از دانش آموزان نیازمند کردستانی