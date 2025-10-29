باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمد ملک با حضور در مراسم گرامیداشت روز استاندارد، اظهار داشت: استاندارد نقشی مهم و حیاتی در ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش صادرات و تولید ناخالص داخلی دارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود نشان استاندارد بر روی محصولات، در جلب اعتماد، اطمینان و رضایت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند.

ملک خواستار نظارت دقیق در اجرای درست استانداردها شد و ابراز امیدواری کرد: نشان استاندارد در فرهنگ عامه و میان مصرف‌کنندگان نهادینه شود و مردم با انتخاب آگاهانه، زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان، با تاکید بر ضرورت رعایت استاندارد‌ها در تولید محصولات مختلف، افزود: نشان استاندارد، نقش مهمی در اعتماد مردم به مصرف کالا‌ها دارد.

در پایان این مراسم از واحد‌های تولیدی نمونه استانی، واحد‌های شایسته تقدیر، مدیران کنترل کیفیت واحد‌های خدماتی از جمله شهربازی، آزمایشگاه همکار، آموزشگاه همکار، شرکت بازرسی تقدیر شد.