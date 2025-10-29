مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در ایران با یک درصد جمعیت جهان، ۲.۲ درصد مصرف انرژی جهان را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق اظهار کرد: عوامل موثر بر ناترازی برق شامل اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، اقتصاد برق، کمبود سوخت، تلفات شبکه، صنایع کم بازده، رمزارزها، خشکسالی، کیفیت تجهیزات و ... می‌شود، اما بهره‌وری انرژی خصوصا در بخش مصرف‌کننده نهایی کمتر دیده شده است. 

وی افزود: در ایران با یک درصد جمعیت جهان، ۲.۲ درصد مصرف انرژی جهان را داریم، ۲۹ درصد مصرف انرژی در ایران در بخش خانگی است، اما سرانه مصرف خانگی ایران نسبت به جهان، ۳.۴ درصد سرانه مصرف انرژی خانگی جهان است.

وی ادامه داد: رشد متوسط سالانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ۵.۲۷ درصد است، رشد متوسط سالانه مصرف برق خانگی ۵.۶ درصد و رشد متوسط سالانه مصرف گاز خانگی ۹.۷ درصد است؛ اما در جهان به طور متوسط رشد مصرف سالانه انرژی در بخش خانگی، یک درصد، رشد متوسط سالانه مصرف برق خانگی ۳ درصد و رشد متوسط مصرف سالانه گاز خانگی ۱.۶ درصد است و متوسط مصرف انرژی به ازای هر نفر که در ایران ۳۱.۵ گیگاژول است، به طور متوسط در جهان ۱۰.۴ گیگاژول است.

یاقوتی با اشاره به مولفه‌های تولید جهانی برق تا سال ۲۰۵۰ گفت: درحالی که اغلب مولفه‌ها از جمله انرژی فسیلی در تولید برق رشد چندانی ندارند، نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌شدت سهم‌شان در تولید برق جهان تا ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در ایران، ۳۲.۳۴ درصد از مصرف برق در بخش خانگی، ۹.۲۸ درصد در بخش عمومی، ۱۴.۶۷ درصد در بخش کشاورزی، ۳۶.۸۳ درصد در بخش صنعتی و ۷.۱۹ درصد در بخش تجاری است.

یاقوتی همچنین با بیان اینکه فاصله معناداری بین مصرف فعلی انرژی در بخش خانگی با مصرف استاندارد وجود دارد گفت سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران قریب به ۳ برابر متوسط جهانی است؛ طی ۲۰ سال گذشته سرانه انرژی بخش خانگی بیش از ۵۰ درصد در ایران رشد داشته این درحالی است که در کشور‌های جهان این شاخص تغییرات بسیار جزئی داشته است.

وی که در میزگردی در بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق سخن می‌گفت افزود: بیش از ۹۰ درصد بهبود بهره وری انرژی در بخش خانگی مرتبط با ساخت و ساز و معماری ساختمان است و مهمترین رویکرد در بهره‌وری انرژی در بخش خانگی توجه به نحوه ساختمان سازی است که در این حوزه عملکرد دستگاه‌های مسئول بسیار نامناسب بوده است.

برچسب ها: مصرف برق ، سرانه مصرف برق
خبرهای مرتبط
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۴:۱۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
آدم متاسف می شود از این که چنین مسئولین بر کشور مدیریت می کنند.
این مردم نیستند که مصرف زیاد دارند بلکه این خانه و لوازم خانگی است که غیر استاندارد و چند برابر میانگین جهانی مصرف می کند نه مردم وقتی دولت توانایی کنترل کسانی که مسکن را می سازند و لوازم خانگی را می سازند ندارد یقه مردم را می گیرند که چاره ای غیر از استفاده ندارند.
۰
۱
پاسخ دادن
جنگ ۱۲ روزه برای ما یک دانشگاه بود+ فیلم
تکمیل سامانه املاک واسکان نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها است
آخرین اخبار
تکمیل سامانه املاک واسکان نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها است
جنگ ۱۲ روزه برای ما یک دانشگاه بود+ فیلم
تشدید بارش‌ها در نوار شمالی کشور از ۸ آبان‌ماه
بودجه سال آینده بدون کسری نیازمند کاهش جدی هزینه‌ها است
بازگشت عرضه اولیه‌ها به بازار سرمایه+ فیلم
تهدید وزیر اقتصاد: سرنوشت بانک آینده در انتظار بانک‌های ناتراز+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ آبان ماه
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید+ فیلم
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است+ فیلم
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست