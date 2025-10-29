وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور و رئیس‌جمهور آمریکا ۳۰ اکتبر در شهر بوسان کره‌جنوبی با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور چین و آمریکا قرار است امروز چهارشنبه در بوسان کره جنوبی با یکدیگر دیدار کنند تا روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه مشترک را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد: بر اساس توافق چین و آمریکا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بوسان کره جنوبی، در تاریخ ۳۰ اکتبر به وقت محلی دیدار خواهد کرد تا نظرات خود را در مورد روابط چین و آمریکا و موضوعات مورد علاقه مشترک دو طرف مبادله کنند. 

پیش از این، کاخ سفید در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرده بود که ترامپ در ۳۰ اکتبر جاری در کره جنوبی با شی جین‌پینگ دیدار خواهد کرد. ترامپ در حال انجام یک سفر آسیایی است که آن را از مالزی و ژاپن آغاز کرده و در کره جنوبی به پایان خواهد رساند.

منبع: آر تی

برچسب ها: چین و آمریکا ، رئیس جمهور چین ، دونالد ترامپ
