مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از وضعیت نامطلوب آورده مالی بیش از ۴۰۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در این شهر خبر داد و هشدار داد که تداوم این روند، ادامه پروژه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر-فرهاد سعیدی گفت:۴۰۰۰ نفر از متقاضیان علی‌رغم دریافت پیامک‌ها و اظهارنامه‌های مکرر، هنوز آورده مالی خود را تکمیل نکرده‌اند. این امر باعث بلاتکلیف ماندن حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی شده است.

سعیدی با بیان اینکه این متقاضیان در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند، افزود: این موضوع اجحاف در حق هزاران متقاضی دیگری است که به تعهدات خود عمل کرده و واریزی را به‌موقع انجام داده‌اند. وقتی ۴۰۰۰ نفر آورده خود را متوقف می‌کنند، پروژه‌ها برای کل متقاضیان به خطر می‌افتد.

وی با هشدار درباره تاثیر این موضوع بر روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: آورده متقاضی یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی پروژه است. اگر پرداخت‌ها متوقف شود، عملاً نفس پروژه نیز گرفته می‌شود. حتی در برخی پروژه‌ها که به مرحله تحویل رسیده‌اند نیز با چنین متقاضیانی مواجهیم که کمتر از یک‌سوم آورده خود را پرداخت کرده‌اند.

مدیر عامل شرکت عمران سهند از این متقاضیان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرآیند مالی خود اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از آسیب به کل پروژه، حقوق سایر متقاضیان پایبند نیز ضایع نشود.

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، شرکت عمران سهند
خبرهای مرتبط
تأکید بر تقویت همکاری بانک‌ها برای پیشبرد نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
سند عرصه فاز ۵ شهر جدید سهند تحویل داده شد
کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ساخت و ساز مسکن در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیپلماسی ایران بر پایه عقلانیت، عزت و صیانت از منافع ملی استوار است
نرخ مالیات واحدهای تولیدی ۱۵ درصد می‌شود
آخرین اخبار
نرخ مالیات واحدهای تولیدی ۱۵ درصد می‌شود
دیپلماسی ایران بر پایه عقلانیت، عزت و صیانت از منافع ملی استوار است
درخشش جودوکار اسکویی در مسابقات کشوری
توزیع ۶۱ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان شرقی
یک فوتی در آتش سوزی تولیدی مواد پلاستیکی در تبریز
هشدار درباره توقف پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
کشف و ضبط ۲۳۴ حلقه لاستیک قاچاق در مرند
آمادگی تیم بسکتبال نوجوانان مراغه برای حضور در مسابقات کشوری