باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر-فرهاد سعیدی گفت:۴۰۰۰ نفر از متقاضیان علی‌رغم دریافت پیامک‌ها و اظهارنامه‌های مکرر، هنوز آورده مالی خود را تکمیل نکرده‌اند. این امر باعث بلاتکلیف ماندن حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی شده است.

سعیدی با بیان اینکه این متقاضیان در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند، افزود: این موضوع اجحاف در حق هزاران متقاضی دیگری است که به تعهدات خود عمل کرده و واریزی را به‌موقع انجام داده‌اند. وقتی ۴۰۰۰ نفر آورده خود را متوقف می‌کنند، پروژه‌ها برای کل متقاضیان به خطر می‌افتد.

وی با هشدار درباره تاثیر این موضوع بر روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: آورده متقاضی یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی پروژه است. اگر پرداخت‌ها متوقف شود، عملاً نفس پروژه نیز گرفته می‌شود. حتی در برخی پروژه‌ها که به مرحله تحویل رسیده‌اند نیز با چنین متقاضیانی مواجهیم که کمتر از یک‌سوم آورده خود را پرداخت کرده‌اند.

مدیر عامل شرکت عمران سهند از این متقاضیان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرآیند مالی خود اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از آسیب به کل پروژه، حقوق سایر متقاضیان پایبند نیز ضایع نشود.