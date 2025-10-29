باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی در دومین نشست هماهنگی سوخت زمستانی با اشاره به آمادگی مطلوب شبکه گاز کشور برای ورود به زمستان و تعمیرات اساسی بدون تاخیر پالایشگاهها اظهار کرد: امسال با شرایطی بهتر نسبت به پارسال وارد فصل سرد میشویم و این نتیجه تلاش، هماهنگی و همدلی در سراسر وزارت نفت و مجموعه صنعت گاز است.
وی با اشاره به افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه گاز بیان کرد: حجم ذخایر در مخازن سراجه و شوریجه در وضع مطلوبی قرار دارد و نسبت به پارسال افزایش یافته است.
پایداری تولید و بهرهبرداری موثر از ظرفیتهای موجود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از رکورد تازه در تامین سوخت نیروگاهها خبر داد و گفت: از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر از پارسال به نیروگاهها تحویل شده که نشانه پایداری تولید و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای موجود است.
توکلی به پیشرفت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: بخشی از این اقدامها از پارسال آغاز شده و امروز خوشبختانه به ثمر نشسته؛ هرچند هیچ فعالیت اجرایی خالی از اشکال نیست، اما تلاش و برنامهریزی همکاران در بخشهای مختلف صنعت گاز، دستاوردهای ارزشمندی را رقم زده است.
وی با اشاره به نصب ۱۰۰ هزار بخاری و جایگزینی ۳۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال یادآور شد: این در حالی است که کنترل هوشمند بیش از ۱۰۰ هزار موتورخانه نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح در قالب نقشه اجرایی مشخص پیش میرود.
مدیریت هوشمند انرژی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از برگزاری رویداد ملی تحول دیجیتال در ۱۲ و ۱۳ آبان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف مسیر تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه مدیریت هوشمند انرژی و زیستبوم نوآوریهای مبتنی بر فناوری و حرکت در صنعت گاز با مشارکت شرکتهای دانشبنیان برگزار میشود.
توکلی با اشاره به اقدامهای مقاومسازی در استان تهران گفت: این پروژه ادامه مسیر ارزشمندی است که از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و با تلاش مستمر همکاران، از جمله مجموعه مدیریت گاز استان تهران با قوت ادامه یافته و با ایمنسازی شبکه از طریق برجهای تخلیه اضطراری با همکاری شهرداری تهران در حال اجراست و تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر صنعت گاز یادآورشد: در طول جنگ، بیشترین آسیبها متوجه شرکت ملی گاز ایران شد، اما با تلاش کارکنان پالایشگاهها، عملیات بازسازی به سرعت پیش رفت و در سختترین شرایط نیز حتی لحظهای وقفه در گازرسانی ایجاد نشد.
اصلاح تعرفهها و اعتماد اجتماعی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر اهمیت اجرای مصوبه هیات وزیران و اصلاح الگوی مصرف گاز تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدام، بهبود رفتار مصرفکننده و مدیریت هدفمند انرژی برای جهتدهی صحیح به مصرف گاز در بخشهای مولد کشور، افزایش اشتغال و بهبود تولید ناخالص داخلی است، نه افزایش درآمدهای شرکت ملی گاز ایران، از این رو اصلاح رفتار مصرفکنندگان پرمصرف و مدیریت شبکه، اثر مثبت قابل توجهی بر کل اقتصاد و ثبات شبکه انرژی دارد.
توکلی با تأکید بر لزوم اعتماد، همدلی و حفظ اخلاق حرفهای در سازمان افزود: در شرایط کنونی، چالشها بخشی از واقعیت کاریاند، اما نوع واکنش ماست که مسیر را مشخص میکند. همکاران ما در سختترین شرایط با روحیه جهادی به مردم خدمت میکنند.
وی در پایان با اشاره به نقش فضای مجازی در شکلدهی افکار عمومی گفت: در این جنگ اقتصادی و فرهنگی، یکی از ابعاد، جنگ روایتها و لزوم بیان دقیق و منصفانه با مردم است. وظیفه ما تنها تأمین انرژی نیست، بلکه باید سرمایه اجتماعی و اعتماد را نیز حفظ و با تکیه بر ارزشهای انسانی و برنامهریزی علمی پایداری صنعت گاز کشور را نیز تضمین کنیم.
منبع: شرکت ملی گاز ایران