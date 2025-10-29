باشگاه خبرنگاران جوان - رضا احسانی، معاون دادستان عمومی انقلاب اراک در امور فضای مجازی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت مردم گفت: یکی از نکات مهم و حیاتی که فعالان حوزه تبلیغات کالا‌ها و محصولات، به‌ویژه در فضای مجازی، باید به آن توجه ویژه داشته باشند، وجود قانونی تحت عنوان «قانون ممنوعیت تبلیغات کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت» است.

وی افزود: بر اساس مفاد این قانون، هرگونه تبلیغ محصولات آرایشی، بهداشتی، دارویی و درمانی در فضای مجازی که فاقد استاندارد‌های لازم یا تأییدیه‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط کشور باشند، جرم انگاری محسوب شده و موجب پیگرد قانونی می‌شود.

احسانی تصریح کرد: در صورتی که استفاده از این محصولات منجر به آسیب جسمی یا روانی به شهروندان گردد، فرد تبلیغ‌کننده علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی مضاعف نیز خواهد داشت و باید پاسخگوی خسارات وارده باشد؛ بنابراین تبلیغ کالایی که سلامت افراد را به خطر بیندازد، نه‌تنها از نظر اخلاقی ناپسند، بلکه از نظر قانونی نیز قابل تعقیب است.

معاون دادستان عمومی انقلاب اراک در امور فضای مجازی با توصیه به فعالان فضای مجازی اظهار کرد: اگر در زمینه تبلیغات محصولات آرایشی، بهداشتی، دارویی یا درمانی فعالیت دارید، لازم است با دقت و حساسیت مضاعف نسبت به اعتبار، مجوز‌ها و سلامت کالا‌هایی که معرفی می‌کنید، اقدام نمایید.

وی خاطرنشان کرد: فعالان فضای مجازی استان لازم است پیش از هرگونه همکاری تبلیغاتی، از اصالت و قانونی بودن محصول اطمینان حاصل کنید تا خدای‌ناکرده موجب آسیب به شهروندان و مسئولیت حقوقی برای خود نشوند.

منبع: تسنیم