سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس می گوید که حضور اوسمار خواسته هواداران سرخپوش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس  در مراسم معارفه اوسمار سرمربی  جدید پرسپولیس اظهار کرد:  مراسم امضای قرارداد با اوسمار را داریم، تشکر ویژه از همه دوستانم در هیئت مدیره دارم که همفکری و همیاری آنها باعث شد در ۳ روز مذاکره، به نتیجه خوبی برسیم. امیدوارم این تصمیم، مبارک هواداران باشد که این کار، خواسته آنها بود. به تمام حاضران می‌گویم که این گوش برای همه انتقادات و نظرات شماست. معتقدیم که اگر به دنبال پیشرفت هستیم باید انتقادات را بپذیریم‌ و آن جایی که احساس می‌کنیم ضعف داریم، آن را از بین ببریم. 

او افزود: اصلاح ساختار در باشگاه پرسپولیس را شروع کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در برخی از ساختار اجرایی باشگاه نیاز به تغییر رویه است. مهم‌ترین مسئله  نیاز به تغییر نگرش است و ما این را از قسمت رسانه‌ای باشگاه شروع خواهیم کرد. همچنین بخش اقتصادی که در روزهای آینده برنامه‌های آن اعلام می‌شود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا ، هیئت مدیره پرسپولیس
در مراسم معارفه سرمربی جدید پرسپولیس؛
اوسمار: برای رسیدن به پیروزی باید رویای مشترک داشته باشیم
وحید کاظمی داور بازی تراکتور - پرسپولیس/ عرب‌براقی داور VAR شد
سلطانی:
درویش در آوردن هاشمیان اشتباه کرد/ مدیرعامل پرسپولیس را از لپ لپ بیرون نیاورند
۱۵:۰۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کی هوادار را هدایت میکند به اوسمار شاید هوادار بخواهد پزشکیان مربی تیم شود آنموقع چه میکنید
۰
۰
