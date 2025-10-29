باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی آرژانتین به مناسبت جام جهانی ۲۰۲۶، سکه نقره یادبودی را ضرب کرده است که طراحی آن ادای احترامی به یکی از نمادین‌ترین لحظات تاریخ فوتبال آرژانتین است: گل دوم دیگو آرماندو مارادونا به انگلیس در جام جهانی مکزیک ۱۹۸۶ که بزرگ‌ترین گل تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود. این گل سال آینده و همزمان با جام جهانی ۲۰۲۶ چهل‌ساله خواهد شد.

این ابتکار بخشی از برنامه بین‌المللی سکه یادبود جام جهانی ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی فوتبال است که بانک‌های مرکزی مختلف در سراسر جهان در آن شرکت می‌کنند.

دیگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک گلی را به ثمر رساند که به «گل قرن» معروف شد. زمانی که بازی به دقیقه ۵۵ رسیده بود مارادونا در زمین خودی صاحب توپ شد، توانست پیتر بردسلی و پیتر رید را کنار بگذارد و وارد زمین حریف شود. ۱۱۵ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزتک شهر مکزیک بهت‌زده نظاره‌گر بازی بودند؛ در حالی که مارادونا همان طور به سمت دروازه پیش می‌رفت. او ابتدا تری بوچر را دریبل کرد و سپس فنویک را پشت سر گذاشت. مارادونا در نهایت از پیتر شیلتون گذشت و توپ را وارد دروازه حریف کرد. بازی با این گل تماشایی دو بر صفر شد. این حرکت تنها از یک نابغه برمی‌آمد. دیگر گل آن مسابقه هم جنجالی بود؛ چرا که مارادونا توپ را با دست وارد دروازه انگلیس کرد. آن گل جنجالی هم به گل «دست خدا» معروف شده است.

سال‌های بعد لیونل مسی در بازی بارسا - ختافه در لالیگا مشابه گل قرن را به ثمر رساند و همه اهالی فوتبال را به یاد گل دیگو مارادونا انداخت. «دُن دیگو» در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به عنوان سرمربی آرژانتین هدایت مسی و همبازیانش را بر عهده داشت.