باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: حادثه‌ای مبنی بر واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳۰ آزادراه قزوین – تهران (لاین شمالی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه محمدیه از جمعیت هلال‌احمر شهرستان البرز به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: در این سانحه، ۴ نفر مصدوم شدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، ۲ مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.