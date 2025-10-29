رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بیش ازچهار هزارو ۲۰۰ نفر از نیرو‌های گروه پرستاری در استان کردستان فعالیت دارند و سرانه تعداد پرستاران در کردستان از میانگین کشوری بالاتر است.

 باشگاه خبرنگاران جوان کلثوم مومنی - شعله شاه‌غیبی با اشاره به جایگاه و نقش ارزشمند پرستاران در نظام سلامت، اظهار کرد: بیش از ۴۲۰۰ نفر از نیرو‌های گروه پرستاری شامل پرستاران، بهیاران، تکنسین‌های اتاق عمل، بیهوشی و فوریت‌های پزشکی در استان کردستان مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه سرانه تعداد پرستاران در کردستان بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: با وجود این شرایط، اما هنوز برخی چالش‌ها در زمینه پرداخت‌ها وجود دارد که تلاش ما این است وضعیت پرداختی پرستاران استان را به روز کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: هرچند پرداختی‌ها در کردستان نسبت به بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وضعیت بهتری دارد، اما این کافی نیست و در حال پیگیری مطالبات از وزارت بهداشت برای تسریع در پرداخت‌ها هستیم.

شاه‌غیبی تصریح کرد: پرداختی‌های سال ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز موفق به پرداخت این مطالبات نشده‌اند با این حال هدف ما این است که بتوانیم حقوق و مزایای پرستاران را هرچه سریع‌تر به‌روز کنیم.

وی در ادامه به موضوع جذب نیرو‌های پرستاری در استان نیز اشاره کرد و گفت: در آزمون استخدامی شهریور سال جاری، سهمیه استان کردستان از سوی سازمان امور استخدامی بسیار کم بود که در حال انجام پیگیری‌های لازم از طریق وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی هستیم که امیدواریم مجوز برگزاری یک آزمون جدید برای جذب نیرو‌های پرستاری در سیستم درمان استان صادر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: پرستاری شغلی سرشار از ایثار و تعهد است و در دوران سخت کرونا، فداکاری و از خودگذشتگی پرستاران بیش از هر زمان دیگری جلوه‌گر شد.

شاه‌غیبی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان این است که با پیگیری مسائل صنفی و معیشتی از زحمات پرستاران قدردانی و زمینه بهبود وضعیت کاری آنها را فراهم کند

برچسب ها: کردستان ، پرستار ، علوم پزشکی
