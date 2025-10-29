یک عضو اتاق بازرگانی درمورد این که اسنپ‌بک فقط بر مسائل اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی تیزهوش تابان، عضو اتاق بازرگانی درمورد تأثیر اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها بر محدودیت‌های اقتصادی کشور گفت: این موضوع از دو بُعد روانی و اقتصادی قابل بررسی است. 

از نظر اقتصادی، اسنپ‌بک باعث می‌شود که تحریم‌ها به طور مجدد اعمال شده و در واقع، این موضوع بر برخی از موارد تأثیر بگذارد که می‌توان به محدود شدن صادرات نفت محصولات پتروشیمی و دیگر کالا‌های کلیدی اشاره کرد و این موضوع باعث کاهش درآمد ارزی و کم شدن ورود نقدینگی به کشور می‌شود. 

تیزهوش تابان ادامه داد: از موارد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که اسنپ‌بک، افزایش هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد و اگرچه با بازگشت تحریم‌ها، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازار‌های بین‌المللی محدود می‌شود و هزینه مبادلات مالی افزایش پیدا می‌کند و در این میان، سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی محتاط‌تر عمل می‌کنند اما می‌توان برای این موضوع نیز، راهکاری اندیشید. 

این عضو اتاق بازرگانی گفت:اگرچه اسنپ‌بک می‌تواند تأثیرات اقتصادی واقعی و ملموسی داشته باشد ولی بخش قابل توجهی از اثرات آن در کوتاه‌مدت، روانی است که باید به این موضوع توجه شود. 

تیزهوش تابان افزود: اسنپ‌بک، یک ترکیب از اثرات اقتصادی واقعی و روانی است که با هم، همپوشانی دارند و در مجموع، وضعیت کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اما با این وجود، اگر اقتصاد و مواردی که تحت تأثیر اسنپ‌بک هستند بدرستی مدیریت شوند بار روانی مسائلی از این دست کم خواهد شد. 

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
همکاری مشترک ایران و ژاپن در حوزه تأمین قطعات خودرو کلید خورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
او شاگرد ظریف هست میگوید هرچه میخواهند بدهید تا با آمریکا رفت آمد داشته باشیم
۱
۴
پاسخ دادن
