باشگاه خبرنگاران جوان - هادی تیزهوش تابان، عضو اتاق بازرگانی درمورد تأثیر اسنپبک و بازگشت تحریمها بر محدودیتهای اقتصادی کشور گفت: این موضوع از دو بُعد روانی و اقتصادی قابل بررسی است.
از نظر اقتصادی، اسنپبک باعث میشود که تحریمها به طور مجدد اعمال شده و در واقع، این موضوع بر برخی از موارد تأثیر بگذارد که میتوان به محدود شدن صادرات نفت محصولات پتروشیمی و دیگر کالاهای کلیدی اشاره کرد و این موضوع باعث کاهش درآمد ارزی و کم شدن ورود نقدینگی به کشور میشود.
تیزهوش تابان ادامه داد: از موارد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که اسنپبک، افزایش هزینهها و کاهش سرمایهگذاری را به همراه دارد و اگرچه با بازگشت تحریمها، دسترسی شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی محدود میشود و هزینه مبادلات مالی افزایش پیدا میکند و در این میان، سرمایهگذاران خارجی و حتی داخلی محتاطتر عمل میکنند اما میتوان برای این موضوع نیز، راهکاری اندیشید.
این عضو اتاق بازرگانی گفت:اگرچه اسنپبک میتواند تأثیرات اقتصادی واقعی و ملموسی داشته باشد ولی بخش قابل توجهی از اثرات آن در کوتاهمدت، روانی است که باید به این موضوع توجه شود.
تیزهوش تابان افزود: اسنپبک، یک ترکیب از اثرات اقتصادی واقعی و روانی است که با هم، همپوشانی دارند و در مجموع، وضعیت کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهند. اما با این وجود، اگر اقتصاد و مواردی که تحت تأثیر اسنپبک هستند بدرستی مدیریت شوند بار روانی مسائلی از این دست کم خواهد شد.