مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین از دستگیری ۲ صیاد غیرمجاز ماهی زردپر در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و تشدید نظارت‌ها بر منابع آبی و جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، گشت مشترکی از سوی یگان حفاظت محیط زیست منطقه طارم سفلی و مامورین انتظامی مستقر در منطقه به اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: در جریان این گشت‌زنی مشترک که با هدف برخورد با قانون‌شکنان زیست‌محیطی صورت گرفت، ماموران موفق به شناسایی و دستگیری ۲ صیاد غیرمجاز در مسیر رودخانه شاهرود شدند.

این مقام مسئول در خصوص کشفیات این دستگیری بیان کرد: از این افراد ۲ رشته تور و نخ مخصوص که برای صید غیرقانونی استفاده می‌شد، کشف گردید و همچنین تعداد ۱۱ قطعه ماهی زردپر که به صورت غیرمجاز صید شده بود، از متخلفان ضبط شد.

هاشمی تاکید کرد: عمل ارتکابی نامبردگان طبق قانون شکار و صید، جرم محسوب شده و همکاران ما در محل نسبت به ضبط کلیه ادوات و وسایل شکار و صید و تنظیم صورتجلسه تخلف اقدام نمودند.

به گفته وی، پرونده متخلفان برای ادامه مراحل قانونی و برخورد قاطع قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین با هشدار به متخلفان بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری تنگاتنگ نیرو‌های انتظامی، هوشیاری خود را در تمام مناطق به ویژه رودخانه‌های مهم استان حفظ کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه محیط زیست قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع: محیط زیست قزوین