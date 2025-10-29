در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۳۳ هزار و ۴۳۷ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۷ آبان‌ماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۳ هزار و ۴۳۷ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۵۱۶ واحدی در سطح ۹۲۴ هزار و ۶۴۸ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد خودرو، وبملت و خساپا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

در جریان معاملات امروز شاخص کل فرابورس بت افزایش ۱۴۱ واحدی در سطح ۲۷ هزار و ۸۸۳ واحدی ایستاد؛ سه نماد نیشکر، کگهر و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد نان، رپویا و مهر بیشترین تاثیر در شاخص کل فرابورس را داشتند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی هزار و ۴۷ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از فلزات اساسی و خودرو در جایگاه بعدی ایستادند.

برچسب ها: بورس تهران ، بازار سرمایه ایران ، بورس ایران
