باشگاه خبرنگاران جوان - پویا طالب‌نیا در بازدید از مجتمع گردشگری الماس غرب که با همراهی فرماندار سنندج انجام شد، اظهار کرد: مجموعه الماس غرب یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه گردشگری است و می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بر لزوم رفع مشکلات جاده دسترسی و زیرساخت‌های اطراف مجتمع تاکید کرد و افزود: با تسهیل صدور مجوز‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، بهره‌برداری کامل و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران امکان‌پذیر خواهد شد.

مجتمع گردشگری الماس غرب در زمینی به مساحت هشت هزار و ۸۰۰ مترمربع در محور پروژه گردشگری قشلاق–گریزه سنندج احداث شده و امکانات متنوعی از جمله هتل، استخر، رستوران جنگلی، رستوران روف‌گاردن، فروشگاه، سالن بیلیارد، سالن تیراندازی، شهربازی و گیم‌نت را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان