شیخ‌الاسلام گفت: بسیاری از مشکلات موجود در فرآیند و مسیر تحصیلی و آموزشی، ناشی از دیر آغاز کردن آموزش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست با مدیرکل، معاونان و رؤسای مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، گفت: شخص وزیر تاکید بسیاری دارد که جلسات آموزش و پرورش در سطح مناطق و نواحی گسترده شود؛ چراکه این موضوع سبب خواهد شد تصمیمات با نگاه جامع و علمی و مبتنی بر رصد میدان و واقعیت‌های آن اتخاذ شود.

 رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نگاه علمی را لازمه مدیریت دانست و افزود: امروزه انتظارات جامعه، حاکمیت و دولت از آموزش و پرورش بسیار بالاست.

شیخ‌الاسلام اولین عامل مدیریتی را توسعه دانست و افزود: توسعه زاده تغییر به معنای رشد است؛ موضوعی که همواره مورد تاکید و در دستورکار مدیران تحول‌گرا قرار دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدیر نباید در برابر تغییرات مقاومت داشته باشد؛ البته منظور از تغییر اصلاح نگرش‌های قبلی است. این مهم زمانی محقق خواهد شد که مدیران به جای تملک سازمانی، تعلق سازمانی داشته باشند.

شیخ الاسلام تاکید کرد: اغلب مدیرانی که حس تملک سازمانی دارند، مسئله‌گریزند و در برابر هر تغییری در نگرش‌ها و رویکردها و اصلاح آنها مقاومت دارند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تاکید بر اینکه قدرت عملیاتی، توانایی نفوذ در افراد برای انجام یک کار مشخص است، خاطرنشان کرد: محبوبیت، مقبولیت و توانمندی سه ویژگی اصلی مدیران قدرتمند است.

وی اطلاعات علمی و آمار دقیق را شرط اصلی برنامه‌ریزی دانست و خاطرنشان کرد: تنها برنامه‌هایی قابلیت اجرا دارند که مبتنی بر این دو اصل باشند. گام سوم، نظارت است که متاسفانه در این بخش قسمت گسترده‌ای صورت گرفته است.

شیخ‌الاسلام آموزش دیرهنگام را ریشه بسیاری از مشکلات کنونی دانست و خاطرنشان کرد: اگر آموزش زودتر شروع شود، بسیاری از چالش‌های مسیر و فرآیند آموزشی رخ نخواهد داد.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه این سازمان در آغاز به موقع آموزش، خاطرنشان کرد: دقیقاً در زمانی که دولت سیاست انقباضی در پیش گرفته و به سمت چابک‌سازی حرکت می‌کند، این سازمان توانست بیش از ۹۰۰ پست سازمانی را در استان‌های مختلف تخصیص بگیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت و شخص رئیس جمهور و صدالبته نگاه ویژه وزیر آموزش و پرورش به مسئله تعلیم و تربیت کودک و آغاز آموزش از سنین پایین است.

شیخ الاسلام در پایان با تاکید بر اینکه پیش‌دبستانی زیرساخت توسعه است، یادآور شد: تکرار پایۀ هر دانش‌آموز چند ده میلیون تومان برای دولت هزینه در بر دارد؛ در چنین شرایطی اگر پیش‌دبستانی جدی گرفته شود و به عنوان یک دوره اجباری شود، قطعاً تکرار پایه به شدت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اجباری شدن دوره پیش دبستانی ۲ حتی از این منظر نیز توجیه علمی دارد. به همین دلیل درصدد اجباری‌شدن این دوره هستیم.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: پیش دبستانی ، کودکستان
