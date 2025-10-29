دو برادر محکوم به قصاص پس از ۶ سال، در لحظه اجرای حکم با گذشت اولیای دم به حرمت پرچم رضوی از قصاص رهایی یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فتحی مدیرکل زندان‌های استان البرز ضمن قدردانی از گذشت اولیای گفت: ماجرای غم‌انگیز این پرونده، ۶ سال پیش از یک سوءتفاهم ساده درگیری لفظی بین طرفین اتفاق افتاده که منجر به محکومیت قصاص این دو برادر شده و امروز با حضور خادمین حرم رضوی و گذشت اولیای دم به حرمت پرچم حرم مطهر، فرصت زندگی دوباره به این افراد اهداء شد.

وی گفت: اتفاق امروز، نه تنها نمادی از قدرت معنویت و احترام به اهل بیت است، بلکه گواهی بر این بوده که حتی در تاریک‌ترین لحظات، راه بخشش همیشه باز است.

مدیر کل زندان‌های استان البرز افزود: حضور خادمین حرم و پرچم متبرک رضوی، نمادی از رحمت الهی است و قلب‌هایی را که هیچ امید بخشش در آن دیده نمی‌شد را نرم کرد و امروز خرسندیم با این بخشش بزرگ نظاره گر لحظات شیرین از اشک‌ها و لبخند‌ها بودیم.

منبع: روابط عمومی زندان ها البرز