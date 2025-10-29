رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست.

محمود زاده در ادامه با اشاره به اهمیت شوراهای آموزش و پرورش کشور ،تصریح کرد: شوراهای آموزش و پرورش از مهمترین و کارآمدترین شوراهای کشور است که انسجام بخشی و مشارکت خانواده ها تا سایر نهاد ها برای امر مهم آموزش و پرورش را در بر می گیرد که این یک ظرفیت بسیار بالا و مهم است که نباید از آن غافل شویم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر حمایت جدی رییس جمهور محترم و دولت چهاردهم از موضوعات آموزش و پرورش، گفت : جناب آقای دکتر پزشکیان سال گذشته در همایش نکوداشت شوراهای برتر کشور با توصیه به استانداران ، خواستار برگزاری جلسات منظم شوراهای آموزش و پرورش در کلیه نقاط کشور شدند که این موضوع نشان از کارکرد مهم این شوراها در حل مسائل آموزش و پرورش دارد.

وی با تاکید بر ظرفیت عظیم شوراهای آموزش و پرورش در تعامل و مشارکت با سایر اقشار و نهادهای جامعه ، اظهار کرد: اگر همگی در مسیر اسناد بالادستی ، اهداف دستگاه تعلیم و تربیت کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حرکت کنیم و به یک همدلی ،تعامل و هم سویی نزدیک شویم ، قطعا مسیر پیشرفت آینده جامعه را رقم زده ایم.

محمودزاده تصریح کرد: اجلاسیه شوراهای آموزش و پرورش امسال باید بسیار گسترده تر و با پوشش بیشتری نسبت به قبل برگزار شود چرا که در این سال اهتمام ویژه رییس جمهور ، مقام عالی وزارت ، استانداران و اکثر مدیران کشور را به همراه داشته است.