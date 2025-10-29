رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نزدیک شدن به ایام سیزده آبان و روز دانش آموز ، گفت: رویدادهای بسیار مهمی در این روز تاریخی اتفاق افتاده است که وظیقه ماست در انتقال پیام آن به نسل جدید و دانش آموزان اهتمام ویژه ای داشته باشیم چرا که این روز یکی از مهمترین صفحه های تاریخ معاصر کشور است و اتصال این مفاهیم به دانش آموزان بسیار مورد تاکید است.

 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی تقدیر از مدارس و مراکز غیر دولتی که در چارچوب قوانین و ساختار نظام تعلیم وتربیت کشور فعالیت می کنند اظهار کرد: هنجار شکنی در مدارس و مراکز غیر دولتی هرگز پذیرفتنی نیست و با متخلفین بدون تعلل برخورد می شود.

محمود زاده در ادامه با اشاره به اهمیت شوراهای آموزش و پرورش کشور ،تصریح کرد: شوراهای آموزش و پرورش از مهمترین و کارآمدترین شوراهای کشور است که انسجام بخشی و مشارکت خانواده ها تا سایر نهاد ها برای امر مهم آموزش و پرورش را در بر می گیرد که این یک ظرفیت بسیار بالا و مهم است که نباید از آن غافل شویم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر حمایت جدی رییس جمهور محترم و دولت چهاردهم از موضوعات آموزش و پرورش، گفت : جناب آقای دکتر پزشکیان سال گذشته در همایش نکوداشت شوراهای برتر کشور با توصیه به استانداران ، خواستار برگزاری جلسات منظم شوراهای آموزش و پرورش در کلیه نقاط کشور شدند که این موضوع نشان از کارکرد مهم این شوراها در حل مسائل آموزش و پرورش دارد.

وی با تاکید بر ظرفیت عظیم شوراهای آموزش و پرورش در تعامل و مشارکت با سایر اقشار و نهادهای جامعه ، اظهار کرد: اگر همگی در مسیر اسناد بالادستی ، اهداف دستگاه تعلیم و تربیت کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حرکت کنیم و به یک همدلی ،تعامل و هم سویی نزدیک شویم ، قطعا مسیر پیشرفت آینده جامعه را رقم زده ایم.

محمودزاده تصریح کرد: اجلاسیه شوراهای آموزش و پرورش امسال باید بسیار گسترده تر و با پوشش بیشتری نسبت به قبل برگزار شود چرا که در این سال اهتمام ویژه رییس جمهور ، مقام عالی وزارت ، استانداران و اکثر مدیران کشور را به همراه داشته است.

 

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۵
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
در مدرسه برای دانش‌آموز هیچ قانون بازدارنده‌ای نیست ولنگار است.
۸
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
در مورد وضعیت پوشش رسمی تو مدارس دولتی هم ناهنجاری قانونی رخ میده، هم برای انگشت شماری از پرسنل و کثیری از دانش آموزان...
نظارت نامحسوس داشته باشید متوجه می شید!!!
البته اگه برای دولت قوه مجریه این مساله مهم و دارای اهمیت هست!!!
۱۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تشریف بیارید منطقه یک تهران محل ازگل دبستان باهم پرواز کنیم ببینیدچه خبره اگه مدیرمدرسه غیرت داشته باشه اجازه نمیده دانش اموزاش بی حجاب وارد و خارج مدرسه بشن مادرای بچه هاکه هرروز انگار مجلس عروسی میان بجای دم مدرسه
۱۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
یعنی بزن و برقص دارند این که خوب است
۱۶
۱۶
پاسخ دادن
