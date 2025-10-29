رئیس‌جمهور گفت: پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها و حفظ سلامت جامعه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴- در مراسم بزرگداشت «روز پرستار» با اشاره به مواجه شدن دولت چهاردهم با انباشت مشکلات گفت: از روز اولی که کار را در دولت آغاز کردیم، با بحران‌های متعدد رو‌به‌رو و به شکل متوالی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته باور دارم که قادریم مشکلات را حل کنیم، به شرط آنکه دست در دست هم دهیم، اختلافات را کنار بگذاریم و علمی رفتار کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به عنوان یکی از مشکلات حادث شده در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد وقتی با بمب و موشک به ایران حمله کند، مردم هم به خیابان می‌ریزند و ایران تجزیه می‌شود، اما مردم پاسخی دادند که برای‌شان غیرقابل تصور بود.

پزشکیان با بیان اینکه ما در برخی موارد با افراد درست برخورد نکردیم، یادآور شد: در همین جنگ دیدیم، حتی افرادی که با آنها به شکل صحیح رفتار نشده بود، پای کشور ایستادند و مواضع بسیار موثری اتخاذ کردند. این را بدانید که دشمن به دنبال برهم زدن وحدت و انسجام ماست.

رئیس‌جمهور با تقدیر از جانفشانی و تلاش جامعه پزشکی در طول جنگ ۱۲ روزه، به خصوص پرستاران خدوم، تصریح کرد: هوشیاری مردم و به خصوص کادر درمانی در جنگ ۱۲ روزه قابل تقدیر است. آنها با وجود اینکه گلایه‌هایی هم داشتند، اما در جنگ ۱۲ روزه به میدان آمدند، سختی کشیدند و حتی شهید دادند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تسلیم نخواهیم شد و با انسجام و همدلی بر مشکلات غلبه خواهیم کرد، اظهار داشت: ما وارث روندی هستیم که اصلاح آن زمان‌بر و دشوار است. در همه زمینه‌ها بدون آنکه به محدودیت‌های منابع توجه داشته باشیم، ساختار را گسترش و توسعه دادیم و کار‌هایی کردیم که نباید انجام می‌شد. امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی در پرداخت حقوق افراد مشکل داریم؛ در وضعیت فعلی اصلاح و کوچک کردن ساختار نه یک انتخاب که یک ضرورت است.

رئیس‌جمهور با انتقاد از گسترش بی‌رویه ساختار‌های اداری تصریح کرد: در ساختار فعلی به جای اینکه منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که در حال کار و تلاش هستند، اول حقوق و اضافه‌کاری افرادی پرداخت می‌شود که فعالیت چندانی ندارند و در ادارات نشسته‌اند. در مقابل، به عنوان مثال، پرستاری که در بیمارستان در حال تلاش و کوشش است حق و حقوق‌اش کم و دیر پرداخت می‌شود. این شرایط فقط در حوزه پزشکی نیست و در سایر ادارات نیز با همین وضعیت مواجه هستیم و البته تقصیر ماست که طراحی درستی نکرده‌ایم.

پزشکیان با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری به سادگی اتفاق نمی‌افتد، یادآور شد: آرزوی دشمن این است که نتوانیم اصلاحات را به سرانجام رسانده و بر مشکلات غلبه کنیم، اما با کمک شما و با وحدت و انسجام همه مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور افزود: در هر سال معادل ۱۸۰ میلیارد دلار در کشور بنزین، گاز و نفت مصرف می‌کنیم و این قابل تداوم نیست. برای تامین انرژی پرمصرف‌ها، برق و گاز کارخانه‌ها قطع می‌شود، در حالی که نباید چنین باشد. وقتی یک کارخانه تعطیل می‌شود، یعنی تولید و درآمد کشور کم می‌شود و تورم بوجود می‌آید.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از تلاش‌های جامعه پزشکی تشکر و تصریح کرد: ما قدر شما را می‌دانیم و می‌فهمیم که شما عزیزان چگونه در حال تلاش هستید تا سلامت جامعه حفظ شود و برای بهبود وضعیت شما تلاش می‌کنیم، اما همانطور که گفتم جبران شایسته تلاش‌های شما، نیاز به اصلاح ساختار‌ها دارد که زمان‌بر است. به عنوان مثال رقم اضافه‌کار پرستاران، اصلاً قابل قبول نیست و باید اصلاح شود و ما هم تلاش می‌کنیم آن را اصلاح کنیم، اما نیازمند این هستیم که کسری بودجه کشور را برطرف کنیم تا بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم.

رئیس‌جمهور افزود: ما برای اصلاحات نیاز به همدلی و همراهی جامعه داریم. راه علمی مسیرش روشن است و اگر مسیر علمی را دنبال کنیم، مشکلات حل می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه حفظ سلامت مردم، اولویت ماست، اظهار داشت: شما پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها و حفظ سلامت جامعه هستید و با کمک شما و همدلی می‌توانیم، بر مشکلات غلبه و ایرانی با عزت و سربلند بسازیم.

رئیس‌جمهور همچنین به تلاش‌های دولت چهاردهم برای غلبه بر بی‌عدالتی‌ها تأکید کرد و گفت: با تمام وجود برای رفع هر گونه مصداق بی‌عدالتی و تبعیض تلاش می‌کنم، اما تحقق این هدف نیاز به تغییرات رفتاری گسترده و عمیقی دارد که دستیابی به آن ساده و آسان نیست. باید دست به دست هم دهیم و با صلابت برای ایران خودمان تلاش کنیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه سلامت روح و روان مردم بسیار مهم است، تصریح کرد: البته وقتی در عرصه عمومی عده‌ای دیده می‌شوند و عده‌ای دیده نمی‌شوند، یعنی روح و روان آنها که دیده نمی‌شوند، مورد آسیب قرار گرفته است. عدالت یعنی برخورد منصفانه با همه؛ همه آنها که در این آب و خاک زندگی می‌کنند. ما وظیفه داریم برای حفظ سلامت روح و روان همه ایرانی‌ها تلاش کنیم و نیامده‌ایم که فقط امر و نهی کنیم و رضایت دهیم که رفتار‌های ناعادلانه ادامه یابد.

در این مراسم پیش از سخنان رئیس‌جمهور، از پیشکسوتان و پرستاران نمونه کشور با اهدای لوح تقدیر شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تأمین اجتماعی بازنشستگان را سرکار گذاشت؛ خلف وعده پیاپی در پرداخت معوقات
سازمان تأمین اجتماعی که تاکنون ۲ بار پرداخت معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان را به تعویق انداخته، پس از واریز مطالبات مستمری بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، بار دیگر از تسویه مطالبات سایر بازنشستگان سر باز می زند.
بازنشستگانی که میزان مستمری ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه است، تا دیشب همچنان در منتظر واریز معوقات فروردین خود بودند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۵:۳۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هست که چرا هنوز برای برخی از بازنشستگان معوقات پرداخت نشده است ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
شما فقط حق قانونیه مارو بدید. لازم نکرده دلسوزی کنید و مارو قهرمان جلوه بدید. ساهاست حق مارو خوردید جوری که الان فکر میکنید حق خودتونه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مسیولین محترم تامین اجتماعی چرا با روح وروان بازنشتگان بازی میکنید چرا اینقدر وعده دروغ میدید بخدا سم هم گرفتارن به وعدهای که میدهید عمل کنید از خدا بترسید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
فقط اجرا افزایش فوق العاده خاص پرستاری باضریب 3
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی .و
۱۴:۲۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بله افزایش فوق العاده خاص پرستاری باضریب 3 چیشد. خخخ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
قرار بود معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی را اول و دوم آبان ماه 1404 واریز کند ولی اما متأسفانه امروز 7 آبان 1404 - 14:16 هست که متأسفانه پس چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز معوقات فروردین ماه را نگرفته اند؟ امروز 7 آبان 1404 - 14:16 هست که متأسفانه هنوز معوقات برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است چرا؟
علت واریز نشدن معوقات فروردین 1404 برخی بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟ چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز معوقات فروردین ماه را نگرفته اند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی امروز آغاز شد و این در حالی است که امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه پرداخت معوقات فروردین مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ خبری واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
روغن موتور سوپر بهران پیشتاز ۱۰- ۴۰ قیمت چهار لیتر آن ۷۵۶ هزار تومان و قیمت یک لیتر آن ۲۸۱ هزار تومان است! روغن یک لیتری با چه توجیهی، به جای ۱۸۹ هزار تومان، به قیمت ۲۸۱ هزار تومان یعنی ۹۲ هزار تومان گران‌تر فروخته می‌شود؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کارمندان رسمی و یا کارگران رسمی هر ماه 176 ساخت کار می کنند و یا 240 ساعت کار می کنند هیچ تفاوت برای حقوق و مزایا ندارد حقوق و مزایا آنها یکسان بوده است چون به خاطر که در کشور قانون و عدالت وجود ندارد و در اداره کار و دیوان عدالتی اداری هم شکایت و اعتراض می کنیم به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض را رد می کنند.
و متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس و... هم هیچ کاری و اقدامی نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند.
کارکنان که وابسته به دولت هستند که هر ماه 176 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا هم به طور کامل دریافت می کنند.
ولی اما متأسفانه کارکنان که وابسته به بخش خصوصی و یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که هر ماه 240 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا 176 ساعت دریافت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شاکی
۱۴:۳۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بنده کارگر رسمی شرکت مخابرات بودم با سابقه 33 سال و 7 ماه در سال 1394 اداره کار و در سال 1395دیوان عدالت اداری به خاطر پایمال کردن حق و حقوق خودم شکایت و اعتراض کردم ولی اما متأسفانه اداره کار، دیوان عدالت اداری، هر دو به خاطر بهانه های مختلف شکایت و اعتراض بنده را رد کردند و بررسی و رسیدگی قانونی نکرده اند.
Iran (Islamic Republic of)
شاکی
۱۴:۳۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بنده کارگر رسمی شرکت مخابرات بوده ام با سابقه 33 سال و 7 ماه در سال 1394 اداره کار و در سال 1395دیوان عدالت اداری به خاطر پایمال کردن حق و حقوق خودم شکایت و اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه اداره کار، دیوان عدالت اداری، هر دو به خاطر بهانه های مختلف شکایت و اعتراض بنده را رد کردند و بررسی و رسیدگی قانونی نکرده اند.
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
۱۴:۴۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
- فیش حقوقی شهریور ماه سال 1389/ اضافه کار جاری و فوق العاده نوبت کار پرداخت شده است.
- از مهرماه سال 1389 الی اسفند ماه 1395 فوق العاده نوبت کاری برای بنده پرداخت نشده است.
- از آبان ماه سال 1389 الی آذر ماه سال 1392 اضافه کاری بنده را قطع کردن/ دی ماه سال 1392 الی اسفند ماه 1395 اضافه کاری برای بنده 64 ساعت واریز شده است.
- دی و بهمن ماه سال 1391 مزد شبکاری 60 ساعت واریز شده است.
- اسفند ماه سال 1391 مزد شبکاری 60 ساعت برای بنده واریز نشده است.
- فروردین ماه سال 1391 الی اسفند ماه سال 1395 مزد شبکاری 80 ساعت واریز شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اداره کار، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به طور رسمی باید تعطیل شوند چون به خاطر که تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای کارمندان، کارگران و بازنشسته ها نکردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کارفرمایانی که حق و حقوق مظلومان را و در سایه سکوت دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس پایمال می‌کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کارفرمایانی که حق کارگران را پایمال می‌کنند
برخی کافه‌ها و چایخانه‌ها کارگر روزمزد استخدام می‌کنند، اما به دلیل عدم انعقاد قرارداد کاری بین کارفرما و کارگر، متأسفانه برخی کارفرمایان در پرداخت بموقع حق و حقوق کارگران کوتاهی می‌کنند از این‌رو حقوق این قشر تضییع می‌شود. خوب است وزارت کار به این موضوع ورود کند و مانع از اجحاف به کارگران زحمتکش که شغلی ندارند، شود.
کدام وزارت کار که خودش بازرس میفرستد بازرس میاد رشوه خودشو از کارفرما میگیره میره پی کارش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
پرداخت مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟ سئوال اینجاست که پس چرا نمایندگان مجلس در خانه ملت از سال 1367 تاکنون از حق و حقوق ایثارگران دفاع نمی کنند. متاسفانه برخی از مسئولان مصوبات قانونی را عمل و اجرا نمی‌کنند!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
چقدر اینها رو... فرض کردید هندوانه زیر بغلشان می زنید بس نیست حرف،
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بیچاره پرستار ها باین قوت لا یموت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف+ عکس
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹ تجمع کردند.
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹ تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف+ عکس

به گزارش ایلنا: امروز، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کرمانشاه، فارس، گیلان، تهران، کردستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایلام، اصفهان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.



در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.


بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹ تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کرمانشاه، فارس، گیلان، تهران، کردستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایلام، اصفهان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بیش از 47 سال از انقلاب گذشته است ولی اما متأسفانه عیدی بازنشستگان مخابرات در سال 1403 با 30 الی 35 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و مالیات مبلغ 3 میلیون بوده است چرا؟ و این در حالی است که کارکنان رسمی شرکت مخابرات از 18 آبان ماه سال 1388 تاکنون هر سال 2 ماه عیدی دریافت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
با عرض سلام. بازنشستگان ۱۳۹۵ هنوز سکه های بازنشستگیمان وجشن پایان خدمت را دریافت نکرده ایم. لطفا پیگیری نمایید. از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران پس لطفا پیگیری فرمایید و این در حالی است کسانی که در سال۱۳۹۶ بازنشسته شده اند و در سال ۱۳۹۷ دریافت کرده اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۲۳:۰۶۱۲ مهر ۱۴۰۴
بنده در اسفند ماه سال95 بازنشسته شده ام ولی اما متاسفانه هنوز هم هیچ خبری از سکه پایان خدمت 33 سال و 5 ماه نیست چرا؟
و این در حالی است که بازنشستگان مخابرات منطقه تهران و... در سال 1394 و هم 1396 دریافت کردند.
بازنشسته مخابرات منطقه تهران

بازنشسته مخابرات منطقه تهران می گوید
بنده در اسفنده ماه سال95 بازنشسته شده ام ولی متاسفانه هنوز هم هیچ خبری از سکه پایان خدمت 32 سال و 7 ماه نیست چرا؟
بازنشسته مخابرات منطقه تهران

سلام از سال۹۴ هیچ استانی پرداخت نکرده
رساگو می گوید

سلام.لطفا اطلاعات خود تان را بروز فرمایید بنده اسفند ۹۶ بازنشست شده ام حدود نیمه سال ۹۷ سکه رو هم دادند.در اذربایجان شرقی
بازنشسته مالی می گوید
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۱۳:۳۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تفاوت افزایش معوقات کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبت های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران ۳ سال و ۷ ماه طلبکارند پرداخت مانده رفاهیت مناسبتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سایت مخابرات ما در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ درج شده است ولی اما متأسفانه امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هست که هنوز هم از پرداخت آن هیچ خبری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای مهندس جعفرپورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
تأخیر در پرداخت معوقات صدای بازنشستگان را درآورد
۱۳:۳۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تأخیر در پرداخت معوقات صدای بازنشستگان را درآورد
بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با گذشت ۸ ماه، هنوز معوقات فروردین‌ماه را دریافت نکرده‌اند و این موضوع نارضایتی آنان را به همراه دارد. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید به تعهدات خود پایبند باشند. ضمن این‌که با این روند گرانی‌ها که از ابتدای سال شاهد آن بوده‌ایم، ارزش واقعی معوقات به‌شدت کاهش یافته و شاید از نصف هم کمتر شده است و این در حالی است که از شهریور به این‌سو مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هر بار وعده داده‌ اند که معوقات «به‌زودی» پرداخت می‌شود در حالی که بسیاری از ما هنوز که ۸ ماه از سال می‌گذرد موفق به دریافت آن نشده‌ایم. آیا واقعاً این است معنای کرامت و حفظ شأن سالمندان و بازنشستگان؟
۰
۰
پاسخ دادن
