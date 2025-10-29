باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، اعلام کرد که مقامات این کشور با نزدیک شدن طوفان ویرانگر «ملیسا»، بیش از ۷۳۵ هزار نفر را تخلیه کرده‌اند.

رئیس‌جمهور کوبا در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «ما همین الان در استان‌ها اقدامات انجام شده به دلیل عبور طوفان "ملیسا" را بررسی کردیم. بیش از ۷۳۵ هزار نفر تخلیه شدند و عملیات همچنان ادامه دارد.» او خاطرنشان کرد که شب پیش رو در کوبا بسیار سخت خواهد بود.

مرکز ملی نظارت بر توفان‌های آمریکا امروز چهارشنبه گزارش داد که طوفان «ملیسا» که قبلا در مقیاس سافیر-سیمپسون تا رده سوم ضعیف شده بود، با نزدیک شدن به کوبا بار دیگر به رده چهارم شدت گرفته است. این مرکز بعدا اعلام کرد که «ملیسا» به سواحل کوبا در استان سانتیاگو د کوبا برخورد کرده است. حداکثر سرعت باد حدود ۱۹۵ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.

پیش از این مرکز ملی توفان‌های آمریکا اعلام کرد که «ملیسا» در نزدیکی شهرک نیو هوپ در جنوب غربی جامائیکا با بادهایی که حداکثر سرعتشان به ۲۹۵ کیلومتر در ساعت می‌رسید، به خشکی برخورد کرد. این سرعت بسیار بالاتر از حداقل قدرت یک طوفان رده پنج (بالاترین سطح در مقیاس سافیر-سیمپسون) است.

منبع: آر تی و رویترز