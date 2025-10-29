همزمان با هفته پدافند غیرعامل "دانش آموزان مدارس نظیری و شهید سلیمانی"شهرستان نیشابور آموزش ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته پدافند غیرعامل به منظور آشنایی دانش آموزان پسر آموزشگاه‌های نظیری و حاج قاسم سلیمانی" با نحوه عملکرد انواع خاموش کننده‌های دستی، کارگاه آموزشی کوتاه مدت عملی در این زمینه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و توسط کارشناسان سازمان اجرا شد، نحوه عملی استفاده از انواع خاموش کننده‌های دستی برای ۲۵۰ نفر از دانش آموزان پسر این آموزشگاه‌ها اجرا شد.

گفتنی است که در طول هفته نکوداشت پدافند غیرعامل (پنجم تا یازدهم آبان)، سازمان آتش نشانی آموزش‌های ایمنی و آتش نشانی را جهت مدارس و آموزشگاه‌های نیشابور در مقاطع مختلف تحصیلی به اجرا گذاشته است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

