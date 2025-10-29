هافبک جنجالی و خارجی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار با آلومینیوم بار دیگر به لیست این تیم باز خواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدیه اندونگ، هافبک گابنی استقلال، پس از پایان دیدار‌های ملی با تأخیر یک‌هفته‌ای به تمرینات تیم بازگشت؛ موضوعی که باعث نارضایتی ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی آبی‌پوشان شد.

به دنبال این اتفاق، اندونگ از فهرست استقلال برای بازی هفته هشتم مقابل فجرسپاسی کنار گذاشته شد و تیم را در سفر به استان فارس همراهی نکرد.

با وجود آنکه قرار بود جلسه‌ای انضباطی برای بررسی وضعیت این بازیکن برگزار شود، اما تا روز سه‌شنبه ۶ آبان چنین نشستی تشکیل نشده است. در همین رابطه، اندونگ با عذرخواهی از ساپینتو بابت تأخیر در بازگشت، دلایل خود را برای این غیبت توضیح داده است.

بر اساس تصمیم جدید کادرفنی استقلال، اندونگ مجدداً در فهرست تیم برای دیدار با آلومینیوم قرار خواهد گرفت. تصمیم نهایی درباره حضور او در ترکیب اصلی به نظر ساپینتو بستگی دارد.

با این حال، عملکرد درخشان امیرمحمد رزاقی‌نیا و مهران احمدی در خط میانی استقلال در بازی‌های اخیر، کار اندونگ برای بازگشت به ترکیب اصلی را دشوار کرده است.

