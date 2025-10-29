باشگاه خبرنگاران جوان - معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامههای مشخص و اساسی در مورد بانکهای ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانکهای ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است که نشان از موفقیت برنامه ریزیهای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.
محمدپور تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمیترین و بزرگترین بانک از منظر شعب است و خدمات گستردهای به عموم مردم کشور ارائه میدهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کردهاند برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش میرود.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیئت مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برنامه اصلاحی بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.
وی در خصوص دیگر بانکهای ناتراز گفت: سایر بانکها نیز در مسیر اصلاح قرار دارند. بانک دی بعد از چندین سال افزایش اضافه برداشت، چندین ماه متوالی دارای اضافه برداشت صفر است. مطالبات معوق این بانک ۵ الی ۶ درصد کم شده است و با تمرکز بر درآمدهای غیر مشاع و ادامه روند اصلاحی معتقدیم که بانک دی هم به زودی در جرگه بانکهای تراز خواهد بود.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی افزود: برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیریهای بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام میشود، این بانک نیز در زمره بانکهای تراز قرار گیرد.
محمدپور در خصوص روند اصلاح بانک ایران زمین نیز گفت: بانک ایران زمین با رای خوبی که دادگاه صادر کرده است و استفاده از ظرفیتهای قانونی که ایجاد شده نیز امیدواریم جزو بانکهای تراز قرار گیرد.