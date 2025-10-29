باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباس اسکندری گفت: مرحله کشوری این دوره از مسابقات، مهر و آبان امسال به میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج برگزار شد و قاریان و حافظان نخبه قمی با حضور در رشته‌های مختلف موفق به کسب رتبه‌های ممتاز شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم عنوان کرد: در بخش برادران، حمیدرضا صافی، حسین کریمی و سجاد وفایی به ترتیب رتبه‌های اول، دوم و پنجم رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم را به خود اختصاص دادند. همچنین در رشته تحقیق بالای ۱۸ سال، احمدرضا زیدانی عنوان نخست و اسحاق عبداللهی رتبه چهارم را کسب کردند.

حجت الاسلام اسکندری اضافه کرد: در رشته ترتیل، نماینده قم موفق به کسب رتبه دوم شد و در رشته دعاخوانی نیز شهاب امانت‌چی توانست مقام اول کشور را از آن خود کند. همچنین گروه همخوانی و همسرایی «بقیةالله» از قم به سرپرستی روح‌الله شفیعی‌لو در میان گروه‌های شرکت‌کننده جایگاه پنجم را به دست آورد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به حضور موفق بانوان قمی در این رقابت‌ها گفت: در بخش خواهران نیز نمایندگان قم توانستند با درخشش چشمگیر، رتبه‌های ممتاز ملی را از آن خود کنند. بر این اساس، زهره خلیلی در رشته حفظ ۲۰ جزء به مقام پنجم رسید، فاطمه جعفری در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال رتبه نخست را کسب کرد، نسیبه کرمی پارسا در رشته تحقیق بالای ۱۸ سال مقام سوم را به دست آورد و فائزه دمقی در رشته دعاخوانی رتبه پنجم را از آن خود کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به جامعه قرآنی قم اظهار کرد: این افتخارآفرینی نتیجه سال‌ها تلاش، ممارست و ایمان راسخ نخبگان قرآنی استان است که با حمایت خانواده‌ها، اساتید و مؤسسات قرآنی به ثمر نشسته است.

حجت الاسلام اسکندری افزود: در دوره اخیر شاهد رشد چشمگیر سطح کیفی آموزش و تربیت حافظان و قاریان در استان قم بوده‌ایم و امیدواریم با استمرار این روند، قم در سال‌های آینده نیز به عنوان قطب قرآنی کشور بدرخشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تأکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با همکاری مؤسسات و مراکز قرآنی، برنامه‌ریزی جامعی برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های قرآنی در همه رده‌های سنی دارد تا مسیر تربیت قاریان و حافظان ممتاز ملی بیش از پیش هموار شود.

منبع:روابط عمومی اوقاف وامور خیریه استان قم